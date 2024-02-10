Зміна курсу ворожої групи БПЛА в напрямку Кіровоградщини
Київ • УНН
Повітряні сили України повідомили, що група російських безпілотників змінила курс і попрямувала в бік Кіровоградської області після маневрів над іншими регіонами.
Повітряні Сили Збройних сил України повідомили про зміну курсу групи ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Передає УНН
Деталі
За інформацією, ворожі сили виконали маневр та спрямували свої БпЛА в напрямок Кіровоградської області.
Збільшення активності ворожих безпілотників з окупованого Криму. Загроза у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях10.02.24, 21:33 • 41111 переглядiв