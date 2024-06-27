Зіткнення між нейтронними зірками можуть ненадовго затримати групу "космічних привидів" - вчені

Вчені з’ясували, що може вплинути на "затримку" нейтрино, які також відомі як "частинки-привиди". Зазначене відкриття також допоможе зрозуміти злиття нейтронних зірок - стурбулентне середовище, що підкаже як кувати важчі за залізо елементи. Пише УНН із посиланням на Space.

Деталі

Зіткнення між нейтронними зірками можуть тимчасово затримати нейтрино, також відомі як "частинки-привиди".

Вчені провели моделювання зіткнень між цими надгустими і мертвими зірками. Явище здатне "затримувати" нейтрино, або"частинки-привиди". Крім того відкриття може допомогти вченим краще зрозуміти злиття нейтронних зірок в цілому. Йдеться про достатньо турбулентне середовище, щоб кувати елементи, важчі за залізо, - відповідні елементи не можуть бути створені навіть у серцях зірок, зазначають дослідники.

Довідка

Нейтрино вважаються "привидами" сукупності частинок, характеризуються відсутністю заряду та неймовірно малою масою. Відповідні характеристики означають, що нейтрино дуже рідко взаємодіють з матерією. Приклад для розуміння: ви читаєте це речення, понад 100 трильйонів нейтрино пролітають крізь ваше тіло зі швидкістю, близькою до швидкості світла, а ви нічого не відчуваєте. Наразі допускається, що зіткнення нейтронних зірок може ненадовго захопити групу космічних привидів.

Як це було виявлено

Нові симуляції злиття нейтронних зірок були проведені фізиками Університету штату Пенсильванія. Дослідження показали, що точка, в якій зустрічаються зазначені "мертві зірки" (межа розділу), стає неймовірно гарячою і щільною.

Фактично, вона стає достатньо екстремальною, щоб заманити в пастку цілу купу цих "космічних привидів - ідеться у матеріалі

Незважаючи на відсутність взаємодії з матерією, нейтрино, що утворюються при зіткненні, потрапляють у пастку на межі злиття нейтронної зірки і стають набагато гарячішими, ніж відносно холодні серця мертвих зірок, що зіштовхуються.

Нейтрино "виходять з теплової рівноваги" з холодними ядрами нейтронних зірок. У свою чергу, вже під час цієї гарячої фази, яка триває близько двох-трьох мілісекунд, нейтрино можуть взаємодіяти з речовиною нейтронної зірки. Йдеться про відновлення теплової рівноваги.

Доповнення

Нейтронні зорі народжуються, коли у масивної зорі, маса якої щонайменше у вісім разів перевищує масу Сонця, закінчується паливо, необхідне для ядерного синтезу в її ядрі. Після того, як запаси палива закінчуються, зоря більше не може підтримувати себе на противагу тиску власної гравітації.

Це запускає серію колапсів ядра, які спричиняють синтез важчих елементів, що потім призводить до утворення ще важчих елементів. Ланцюжок закінчується, коли серце вмираючої зорі заповнюється залізом. Гравітаційний колапс відбувається знову, викликаючи вибух наднової, який здуває зовнішні шари зірки і більшу частину її маси.

Остаточний колапс ядра створює абсолютно новий стан матерії, унікальний для наднових нейтронних зірок. Негативні електрони і позитивні протони зштовхуються разом. Утворюється мікс з нейтронів - нейтральних частинок. "Тиск виродження" запобігає подальшому колапсу цих багатих на нейтрони ядер. Але він може бути подоланий зірками з достатньою масою, які повністю колапсують - народжуючи чорні діри.

Вчені за допомогою телескопа Gaia вперше зафіксували приховані супутники яскравих зірок