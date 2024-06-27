Ученые выяснили, что может повлиять на "задержку" нейтрино, которые также известны как "частицы-призраки". Указанное открытие также поможет понять слияние нейтронных звезд-турбулентную среду, подскажущую как ковать более тяжелые, чем железо элементы. Пишет УНН со ссылкой на Space.

Детали

Столкновения между нейтронными звездами могут временно задерживать нейтрино, также известные как "призрачные частицы".

Ученые провели моделирование столкновений между этими сверхгустыми и мертвыми звездами. Явление способно " задерживать"нейтрино, или"частицы-призраки". Кроме того открытие может помочь ученым лучше понять слияние нейтронных звезд в целом. Речь идет о достаточно турбулентной среде, чтобы ковать элементы тяжелее железа - соответствующие элементы не могут быть созданы даже в сердцах звезд, отмечают исследователи.

Справка

Нейтрино считаются" призраками " совокупности частиц, характеризуются отсутствием заряда и невероятно малой массой. Соответствующие характеристики означают, что нейтрино очень редко взаимодействуют с материей. Пример для понимания: Вы читаете это предложение, более 100 триллионов нейтрино пролетают через ваше тело со скоростью, близкой к скорости света, и вы ничего не чувствуете. В настоящее время допускается, что столкновение нейтронных звезд может ненадолго захватить группу космических призраков.

Как это было обнаружено

Новые симуляции слияния нейтронных звезд были произведены физиками Университета штата Пенсильвания. Исследования показали, что точка, в которой встречаются указанные "мертвые звезды" (граница раздела), становится невероятно горячей и плотной.

Фактически, она становится достаточно экстремальной, чтобы заманить в ловушку целую кучу этих "космических привидений- говорится в материале

Несмотря на отсутствие взаимодействия с материей, образующиеся при столкновении нейтрино попадают в ловушку на грани слияния нейтронной звезды и становятся гораздо горячее, чем относительно холодные сердца сталкивающихся мертвых звезд.

Нейтрино "выходят из теплового равновесия" с холодными ядрами нейтронных звезд. В свою очередь уже во время этой горячей фазы, которая длится около двух-трех миллисекунд, нейтрино могут взаимодействовать с веществом нейтронной звезды. Речь идет о восстановлении теплового равновесия.

Дополнение

Нейтронные звезды рождаются, когда в массивной звезде, масса которой не менее восьми раз превышает массу Солнца, заканчивается топливо, необходимое для ядерного синтеза в ее ядре. После того, как запасы топлива заканчиваются, звезда больше не может поддерживать себя в противовес давлению собственной гравитации.

Это запускает серию коллапсов ядра, которые приводят к синтезу более тяжелых элементов, что затем приводит к образованию еще более тяжелых элементов. Цепочка заканчивается, когда сердце умирающей звезды заполняется железом. Гравитационный коллапс происходит снова, вызывая взрыв сверхновой, сдувающей внешние слои звезды и большую часть ее массы.

Окончательный коллапс ядра создает совершенно новое состояние материи, уникальное для сверхновых нейтронных звезд. Негативные электроны и положительные протоны сталкиваются вместе. Образуется микс из нейтронов – нейтральных частиц. "Давление вырождения" предотвращает дальнейший коллапс этих богатых нейтронами ядер. Но он может быть преодолен звездами с достаточной массой, которые полностью коллапсируют – рождая черные дыры.

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