Ученые с помощью телескопа Gaia впервые запечатлели скрытые спутники ярких звезд

Сочетание наблюдений космического телескопа Gaia и наземного прибора Gravity позволило ученым запечатлеть спутники восьми ярких звезд, которые не были обнаружены ранее. Пишет УНН со ссылкой на издание Space.

Детали

Международная группа астрономов во главе с Томасом Винтерхалдером, ученым из Европейской южной обсерватории (ESO) смогла преодолеть сложность наблюдения за маленькими звездами или планетами рядом с яркой звездой. С помощью наземного прибора GRAVITY, усовершенствованного интерферометра ближнего инфракрасного диапазона, расположенного на вершине Серро Параналь в Чили, а также нескольких телескопов Gaia, исследователи обнаружили световые сигналы спутников вокруг восьми ярких звезд. Семь рассмотренных объектов из них были теоретическими и не обнаруженными до сих пор.

Спутники звезд

Три объекта-компаньона - это маленькие и слабые звезды, а остальные пять - коричневые карлики. Последние формируются как звезды и обладают большей массой, чем планеты-гиганты, но у них недостаточно массы, чтобы запустить процесс слияния водорода с гелием в своих ядрах, как это делают звезды главной последовательности. От этого происходит их прозвище "несостоявшихся звезд".

Мы показали, что можно получить изображение слабого спутника, даже если он вращается очень близко к своему яркому хозяину - поясняет Томас Винтерхалдер.

Скрытый объект впервые можно распознать

Один из коричневых карликов, обнаруженных в этом исследовании, вращается вокруг своей родительской звезды на том же расстоянии, что и Земля от Солнца.

Это первый случай, когда коричневый карлик может быть непосредственно заснят так близко к своей родительской звезде.

Метод выявления

Важно учесть, что Gaia не может напрямую обнаружить тусклые спутники звезд, но космический телескоп смог сделать вывод об их присутствии.

Коричневый карлик или маленькая звезда вращается вокруг более крупной и яркой звезды и ее гравитация притягивает родительскую звезду, и это вызывает "раскачивание" в движении более крупной и яркой звезды.

По мере того как эта звезда "качается" от Земли (и Gaia), длина волны света растягивается, смещая ее в сторону красного конца электромагнитного спектра. И наоборот, когда он колеблется в сторону Земли, длины волн света укорачиваются, смещая свет в сторону синего конца электромагнитного спектра.

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Этот эффект красного и синего смещения аналогичен доплеровскому сдвигу — явлению, которое влияет на звуковые волны на Земле. Например, когда к вам приближается машина скорой помощи с ревом сирены, звуковые волны сжимаются, а тон сирены становится более высоким, что похоже на синее смещение. Когда машина скорой помощи проезжает мимо вас, длины волн звука расширяются, а звук сирены становится низким, как красное смещение света звезды, когда она удаляется.

Команда Gaia и GRAVITY

По словам Винтерхалдера, нынешнее достижение "подчеркивает замечательную синергию между телескопом Gaia и прибором GRAVITY.

"Только Gaia может идентифицировать такие плотные системы, в которых есть звезда и "скрытый" спутник, а затем GRAVITY может взять на себя задачу изображения меньшего и более слабого объекта с беспрецедентной точностью" - говорит он.

Взаимодополняемость Gaia и GRAVITY выходит за рамки использования данных Gaia для планирования наблюдений и обеспечения обнаружения. Таким образом, объединив два набора данных, ученые смогли "взвесить" отдельные небесные объекты по отдельности и дифференцировать массу родительской звезды и массы ее соответствующего компаньона.

Способность выявлять крошечные движения близких пар в небе уникальна для миссии Gaia. Следующий каталог, который будет доступен как часть четвертого выпуска данных (DR4), будет содержать еще более богатую коллекцию звезды с потенциально меньшими компаньонами - сказал ученый Европейского космического агентства (ЕКА) Гайя Йоханнес Зальманн.

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