Вчені за допомогою телескопа Gaia вперше зафіксували приховані супутники яскравих зірок

Поєднання спостережень космічного телескопа Gaia і наземного приладу Gravity дало змогу вченим сфотографувати супутники восьми яскравих зірок, які не були виявлені раніше. Пише УНН з посиланням на видання Space.

Деталі

Міжнародна група астрономів на чолі з Томасом Вінтерхалдером, вченим з Європейської південної обсерваторії (ESO), змогла подолати складність спостереження за маленькими зірками або планетами поряд з яскравою зіркою. За допомогою наземного приладу GRAVITY, вдосконаленого інтерферометра ближнього інфрачервоного діапазону, розташованого на вершині Серро Параналь у Чилі, а також кількох телескопів Gaia, дослідники виявили світлові сигнали супутників навколо восьми яскравих зірок. Сім розглянутих об'єктів із них були теоретичними і не виявленими досі.

Супутники зірок

Три об'єкти-компаньйони - це маленькі та слабкі зірки, а решта п'ять - коричневі карлики. Останні формуються як зірки і мають більшу масу, ніж планети-гіганти, але у них недостатньо маси, щоб запустити процес злиття водню з гелієм у своїх ядрах, як це роблять зірки головної послідовності. Від цього походить їхнє прізвисько "зірок, що не відбулися".

Ми показали, що можна отримати зображення слабкого супутника, навіть якщо він обертається дуже близько до свого яскравого господаря - пояснює Томас Вінтерхалдер.

Прихований об'єкт уперше можна розпізнати

Один із коричневих карликів, виявлених у цьому дослідженні, обертається навколо своєї батьківської зірки на тій самій відстані, що й Земля від Сонця.

Це перший випадок, коли коричневий карлик може бути безпосередньо знятий так близько до своєї батьківської зірки.

Метод виявлення

Важливо врахувати, що Gaia не може безпосередньо виявити тьмяні супутники зірок, але космічний телескоп зміг зробити висновок про їхню присутність.

Коричневий карлик або маленька зірка обертається навколо більшої і яскравішої зірки та її гравітація притягує батьківську зірку, і це спричиняє "розгойдування" в русі більшої і яскравішої зірки.

У міру того як ця зірка "хитається" від Землі (і Gaia), довжина хвилі світла розтягується, зміщуючи її в бік червоного кінця електромагнітного спектра. І навпаки, коли він коливається в бік Землі, довжини хвиль світла коротшають, зміщуючи світло в бік синього кінця електромагнітного спектра.

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Цей ефект червоного і синього зміщення аналогічний доплерівському зсуву - явищу, яке впливає на звукові хвилі на Землі.

Наприклад, коли до вас наближається машина швидкої допомоги з ревом сирени, звукові хвилі стискаються, а тон сирени стає вищим, що схоже на синій зсув. Коли машина швидкої допомоги проїжджає повз вас, довжини хвиль звуку розширюються, а звук сирени стає низьким, як червоне зміщення світла зірки, коли вона віддаляється. - пояснюють фахівці.

Команда Gaia і GRAVITY

За словами Вінтерхалдера, нинішнє досягнення "підкреслює чудову синергію між телескопом Gaia і приладом GRAVITY.

"Тільки Gaia може ідентифікувати такі щільні системи, в яких є зірка і "прихований" супутник, а потім GRAVITY може взяти на себе завдання зображення меншого і слабкішого об'єкта з безпрецедентною точністю", - каже він.

Взаємодоповнюваність Gaia і GRAVITY виходить за рамки використання даних Gaia для планування спостережень і забезпечення виявлення. Таким чином, об'єднавши два набори даних, вчені змогли "зважити" небесні об'єкти окремо і диференціювати масу батьківської зірки і маси її відповідного компаньйона.

Здатність виявляти крихітні рухи близьких пар у небі унікальна для місії Gaia. Наступний каталог, який буде доступний як частина четвертого випуску даних (DR4), міститиме ще багатшу колекцію зірки з потенційно меншими компаньйонами - обіцяє Гайя Йоганнес Зальманн з Європейського космічного агентства (ЄКА)

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