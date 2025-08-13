"Жодні рішення щодо майбутнього України не мають ухвалюватися без її участі" - Стармер

Кір Стармер провів зустріч з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, обговоривши підтримку України. Обидві сторони наголосили, що майбутнє України має вирішуватись лише за участі України. Про це повідомив речник прем'єр-міністра Великої Британії, передає BBC, пише УНН.

Деталі

Сторони обговорили підтримку України та поточні зусилля щодо припинення варварської війни росії, і погодилися, що "жодні рішення щодо майбутнього України не мають ухвалюватися без участі України".

Вони з нетерпінням чекають на продовження обговорення під час сьогоднішніх післяобідніх зустрічей разом із президентом Трампом і президентом Зеленським - додав речник.

Нагадаємо

Офіс президента Франції підтвердив початок онлайн-саміту між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Зеленський і Мерц вже провели спільну прес-конференцію, а Макрон також брав участь у зустрічі.

