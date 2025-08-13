$41.430.02
13:29
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
13:12
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
Ексклюзив
12:02
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
09:48
08:39
"Жодні рішення щодо майбутнього України не мають ухвалюватися без її участі" - Стармер

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Кір Стармер провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Сторони обговорили підтримку України та погодилися, що "жодні рішення щодо майбутнього України не мають ухвалюватися без участі України".

Кір Стармер провів зустріч з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, обговоривши підтримку України. Обидві сторони наголосили, що майбутнє України має вирішуватись лише за участі України. Про це повідомив речник прем'єр-міністра Великої Британії, передає BBC, пише УНН.

Деталі

Сторони обговорили підтримку України та поточні зусилля щодо припинення варварської війни росії, і погодилися, що "жодні рішення щодо майбутнього України не мають ухвалюватися без участі України".

Вони з нетерпінням чекають на продовження обговорення під час сьогоднішніх післяобідніх зустрічей разом із президентом Трампом і президентом Зеленським

- додав речник.

Нагадаємо

Офіс президента Франції підтвердив початок онлайн-саміту між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Зеленський і Мерц вже провели спільну прес-конференцію, а Макрон також брав участь у зустрічі.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Дональд Трамп
Велика Британія
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна