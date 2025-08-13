«Никакие решения относительно будущего Украины не должны приниматься без ее участия» — Стармер

Кир Стармер провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, обсудив поддержку Украины. Обе стороны подчеркнули, что будущее Украины должно решаться только при участии Украины. Об этом сообщил представитель премьер-министра Великобритании, передает BBC, пишет УНН.

Детали

Стороны обсудили поддержку Украины и текущие усилия по прекращению варварской войны России, и согласились, что «никакие решения относительно будущего Украины не должны приниматься без участия Украины».

Они с нетерпением ждут продолжения обсуждения во время сегодняшних послеобеденных встреч вместе с президентом Трампом и президентом Зеленским - добавил представитель.

Напомним

Офис президента Франции подтвердил начало онлайн-саммита между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Зеленский и Мерц уже провели совместную пресс-конференцию, а Макрон также участвовал во встрече.

