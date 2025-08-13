«Никакие решения относительно будущего Украины не должны приниматься без ее участия» — Стармер

$41.430.02
48.080.12
ukenru
13:12 • 10923 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ
Эксклюзив
12:02 • 16398 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 24740 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 47447 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 28593 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 48469 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 58250 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 33785 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 72780 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 84059 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.7м/с
37%
755мм
Популярные новости
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 53828 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 33217 просмотра
Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве13 августа, 06:57 • 14930 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo13 августа, 07:26 • 39271 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo11:10 • 18931 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 47520 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 48519 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 58294 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 72821 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 47728 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Аляска
Германия
Реклама
УНН Lite
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 9094 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 33308 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 53921 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 26392 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 33819 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дія (сервис)
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
MIM-104 Patriot

«Никакие решения относительно будущего Украины не должны приниматься без ее участия» — Стармер

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Кир Стармер провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Стороны обсудили поддержку Украины и согласились, что «никакие решения относительно будущего Украины не должны приниматься без участия Украины».

«Никакие решения относительно будущего Украины не должны приниматься без ее участия» — Стармер

Кир Стармер провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, обсудив поддержку Украины. Обе стороны подчеркнули, что будущее Украины должно решаться только при участии Украины. Об этом сообщил представитель премьер-министра Великобритании, передает BBC, пишет УНН.

Детали

Стороны обсудили поддержку Украины и текущие усилия по прекращению варварской войны России, и согласились, что «никакие решения относительно будущего Украины не должны приниматься без участия Украины».

Они с нетерпением ждут продолжения обсуждения во время сегодняшних послеобеденных встреч вместе с президентом Трампом и президентом Зеленским

- добавил представитель.

Напомним

Офис президента Франции подтвердил начало онлайн-саммита между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Зеленский и Мерц уже провели совместную пресс-конференцию, а Макрон также участвовал во встрече.

Трамп и путин встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски – Белый дом12.08.25, 20:34 • 2806 просмотров

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Дональд Трамп
Великобритания
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина