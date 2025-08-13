Онлайн-саміт Трампа, Зеленського та європейських лідерів розпочався: що відомо

Офіс президента Франції підтвердив, що переговори між президентом США Дональдом Трампом, Президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ЄС вже тривають, повідомляє CNN, пише УНН.

Розпочався онлайн-саміт між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами - повідомляє офіс президента Франції.

Reuters також повідомляє, що "віртуальна зустріч вже триває".

Зеленський, за даними видання, проведе прес-конференцію з канцлером Німеччини о 14:00 за Гринвічем (17:00 за Києвом), а європейські лідери проведуть розмову з журналістами після переговорів.

У мережі вже з'явилися фотографії Президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, які присутні на сьогоднішній онлайн-зустрічі, пише BBC.

Вони сиділи разом після того, як Зеленський прилетів до Берліна сьогодні вранці.

Сам Мерц оприлюднив відео, як зустрічав сьогодні Зеленського у Берліні.

"Ласкаво просимо до Берліна, дорогий Володимире Зеленський", - підписав Мерц у X відео у тому числі українською мовою.

На лінії також президент Франції Еммануель Макрон, а також інші європейські лідери.

У мережі вже також з'явилися фотографії Еммануеля Макрона, який виступав за своїм столом на сьогоднішній віртуальній зустрічі.

Нагадаємо

Раніше журналіст Axios Барак Равід у X повідомив, що президент США Дональд Трамп зараз проводить телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами.

Зеленський і лідери Європи, як повідомлялося, мали провести переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з главою кремля володимиром путіним.

Прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський сьогодні працюватиме у Берліні. У планах - двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом мали брати участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Трампом.