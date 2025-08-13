Онлайн-саміт Трампа, Зеленського та європейських лідерів розпочався: що відомо
Київ • УНН
Офіс президента Франції підтвердив початок онлайн-саміту між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Зеленський і Мерц вже провели спільну прес-конференцію, а Макрон також брав участь у зустрічі.
Офіс президента Франції підтвердив, що переговори між президентом США Дональдом Трампом, Президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ЄС вже тривають, повідомляє CNN, пише УНН.
Розпочався онлайн-саміт між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами
Reuters також повідомляє, що "віртуальна зустріч вже триває".
Зеленський, за даними видання, проведе прес-конференцію з канцлером Німеччини о 14:00 за Гринвічем (17:00 за Києвом), а європейські лідери проведуть розмову з журналістами після переговорів.
У мережі вже з'явилися фотографії Президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, які присутні на сьогоднішній онлайн-зустрічі, пише BBC.
Вони сиділи разом після того, як Зеленський прилетів до Берліна сьогодні вранці.
Сам Мерц оприлюднив відео, як зустрічав сьогодні Зеленського у Берліні.
"Ласкаво просимо до Берліна, дорогий Володимире Зеленський", - підписав Мерц у X відео у тому числі українською мовою.
На лінії також президент Франції Еммануель Макрон, а також інші європейські лідери.
У мережі вже також з'явилися фотографії Еммануеля Макрона, який виступав за своїм столом на сьогоднішній віртуальній зустрічі.
Нагадаємо
Раніше журналіст Axios Барак Равід у X повідомив, що президент США Дональд Трамп зараз проводить телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами.
Зеленський і лідери Європи, як повідомлялося, мали провести переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з главою кремля володимиром путіним.
Прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський сьогодні працюватиме у Берліні. У планах - двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом мали брати участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Трампом.