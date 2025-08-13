$41.430.02
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
13:12 • 11404 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
Ексклюзив
12:02 • 16908 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 25175 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 48151 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 28920 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 48932 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
08:29 • 26139 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 58572 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
13 серпня, 06:01 • 33821 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Онлайн-саміт Трампа, Зеленського та європейських лідерів розпочався: що відомо

Київ • УНН

 • 1890 перегляди

Офіс президента Франції підтвердив початок онлайн-саміту між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Зеленський і Мерц вже провели спільну прес-конференцію, а Макрон також брав участь у зустрічі.

Онлайн-саміт Трампа, Зеленського та європейських лідерів розпочався: що відомо

Офіс президента Франції підтвердив, що переговори між президентом США Дональдом Трампом, Президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ЄС вже тривають, повідомляє CNN, пише УНН.

Розпочався онлайн-саміт між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами

- повідомляє офіс президента Франції.

Reuters також повідомляє, що "віртуальна зустріч вже триває".

Зеленський, за даними видання, проведе прес-конференцію з канцлером Німеччини о 14:00 за Гринвічем (17:00 за Києвом), а європейські лідери проведуть розмову з журналістами після переговорів.

У мережі вже з'явилися фотографії Президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, які присутні на сьогоднішній онлайн-зустрічі, пише BBC.

Вони сиділи разом після того, як Зеленський прилетів до Берліна сьогодні вранці.

Сам Мерц оприлюднив відео, як зустрічав сьогодні Зеленського у Берліні.

"Ласкаво просимо до Берліна, дорогий Володимире Зеленський", - підписав Мерц у X відео у тому числі українською мовою.

На лінії також президент Франції Еммануель Макрон, а також інші європейські лідери.

У мережі вже також з'явилися фотографії Еммануеля Макрона, який виступав за своїм столом на сьогоднішній віртуальній зустрічі.

Нагадаємо

Раніше журналіст Axios Барак Равід у X повідомив, що президент США Дональд Трамп зараз проводить телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами.

Зеленський і лідери Європи, як повідомлялося, мали провести переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з главою кремля володимиром путіним.

Прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський сьогодні працюватиме у Берліні. У планах - двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом мали брати участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Трампом.

Юлія Шрамко

