Зеленський запросив президента Румунії до України та обговорив з ним спільні оборонні розробки та посилення ППО

Київ • УНН

 • 784 перегляди

Президент Зеленський поспілкувався з президентом Румунії Нікушором Даном та обговорив посилення оборонної співпраці та спільні проєкти. Зеленський запросив румунського лідера відвідати Україну для подальших переговорів.

Зеленський запросив президента Румунії до України та обговорив з ним спільні оборонні розробки та посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Румунії Нікушором Даном, під час якої сторони обговорили посилення оборонної співпраці, спільні проєкти у сфері безпеки та ситуацію на фронті. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

У своєму вечірньому зверненні Зеленський назвав діалог "продуктивним" і наголосив на важливості спільних кроків для тиску на росію.

Провів продуктивну розмову з Президентом Румунії Нікушором Даном. Поінформував про актуальну дипломатичну ситуацію та постійні російські удари. росія продовжує відкидати дипломатію, і ми обговорили, які спільні кроки можуть повернути росіян до реальності 

– зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що ключовими темами стали подальша оборонна допомога, посилення систем протиповітряної оборони, а також ініціатива PURL і спільні оборонні розробки.

Румунську євродепутатку, яка грозилась "зламати ноги Зеленському", хочуть відправити до психлікарні07.11.25, 19:39 • 1012 переглядiв

Обговорили й оборонну співпрацю – наші спроможності й засоби, які ми готові експортувати до Румунії, та проєкти, які можемо разом реалізувати в межах інструменту SAFE. Маємо хороший потенціал для партнерства й однаково зацікавлені в його реалізації 

– наголосив глава держави.

Зеленський також повідомив, що запросив румунського лідера відвідати Україну.

Запросив пана Президента приїхати до України, і наші команди попрацюють над підготовкою візиту для досягнення практичних результатів 

– додав він.

Не варто забувати, звідки розпочалося широкомасштабне вторгнення рф: Зеленський про "доброту" лукашенка07.11.25, 17:17 • 1474 перегляди

Степан Гафтко

