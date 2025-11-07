Зеленський запросив президента Румунії до України та обговорив з ним спільні оборонні розробки та посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Румунії Нікушором Даном, під час якої сторони обговорили посилення оборонної співпраці, спільні проєкти у сфері безпеки та ситуацію на фронті. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський назвав діалог "продуктивним" і наголосив на важливості спільних кроків для тиску на росію.

Провів продуктивну розмову з Президентом Румунії Нікушором Даном. Поінформував про актуальну дипломатичну ситуацію та постійні російські удари. росія продовжує відкидати дипломатію, і ми обговорили, які спільні кроки можуть повернути росіян до реальності

Президент підкреслив, що ключовими темами стали подальша оборонна допомога, посилення систем протиповітряної оборони, а також ініціатива PURL і спільні оборонні розробки.

Обговорили й оборонну співпрацю – наші спроможності й засоби, які ми готові експортувати до Румунії, та проєкти, які можемо разом реалізувати в межах інструменту SAFE. Маємо хороший потенціал для партнерства й однаково зацікавлені в його реалізації