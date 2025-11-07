Зеленский пригласил президента Румынии в Украину и обсудил с ним совместные оборонные разработки и усиление ПВО
Киев • УНН
Президент Зеленский пообщался с президентом Румынии Никушором Даном и обсудил усиление оборонного сотрудничества и совместные проекты. Зеленский пригласил румынского лидера посетить Украину для дальнейших переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Румынии Никушором Даном, в ходе которого стороны обсудили усиление оборонного сотрудничества, совместные проекты в сфере безопасности и ситуацию на фронте. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
В своем вечернем обращении Зеленский назвал диалог "продуктивным" и отметил важность совместных шагов для давления на Россию.
Провел продуктивный разговор с Президентом Румынии Никушором Даном. Проинформировал об актуальной дипломатической ситуации и постоянных российских ударах. Россия продолжает отвергать дипломатию, и мы обсудили, какие совместные шаги могут вернуть россиян к реальности
Президент подчеркнул, что ключевыми темами стали дальнейшая оборонная помощь, усиление систем противовоздушной обороны, а также инициатива PURL и совместные оборонные разработки.
Румынского евродепутата, которая угрожала "сломать ноги Зеленскому", хотят отправить в психбольницу07.11.25, 19:39 • 708 просмотров
Обсудили и оборонное сотрудничество – наши возможности и средства, которые мы готовы экспортировать в Румынию, и проекты, которые можем вместе реализовать в рамках инструмента SAFE. У нас есть хороший потенциал для партнерства и одинаково заинтересованы в его реализации
Зеленский также сообщил, что пригласил румынского лидера посетить Украину.
Пригласил господина Президента приехать в Украину, и наши команды поработают над подготовкой визита для достижения практических результатов
Не стоит забывать, откуда началось широкомасштабное вторжение рф: Зеленский о "доброте" Лукашенко07.11.25, 17:17 • 1406 просмотров