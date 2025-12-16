$42.250.05
Зеленський заявив, що росія намагається створити хибне враження про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія системно намагається викривити уявлення про події на фронті, а путін не рахує втрати. Він наголосив, що для російського лідера втрати значать ще менше, коли він прагне використати кожен метр як аргумент на переговорах.

Зеленський заявив, що росія намагається створити хибне враження про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що росія системно намагається викривити уявлення про події на фронті, передає УНН.

росія постійно намагається  створити хибне враження на фронті, але наші воїни, наші підрозділи роблять неймовірні речі, захищають наші позиції як би складно їм не було 

– наголосив Зеленський під час спільної пресконференції із прем'єром Нідерландів Діком Схоофом.

Крім того, Президент України зауважив, що "путін ніколи не рахував життя своїх людей і не рахував свої втрати на фронті".

Зараз, коли він хоче використати кожен метр як аргумент на перемовинах, втрати для нього значать ще менше 

- резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Президент України заявив, що росія щомісяця втрачає близько 30 тисяч солдатських життів на фронті. Він підкреслив, що москва цінує владу та гроші більше, ніж людей.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна