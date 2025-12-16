Зеленський заявив, що росія намагається створити хибне враження про ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія системно намагається викривити уявлення про події на фронті, а путін не рахує втрати. Він наголосив, що для російського лідера втрати значать ще менше, коли він прагне використати кожен метр як аргумент на переговорах.
Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що росія системно намагається викривити уявлення про події на фронті, передає УНН.
росія постійно намагається створити хибне враження на фронті, але наші воїни, наші підрозділи роблять неймовірні речі, захищають наші позиції як би складно їм не було
Крім того, Президент України зауважив, що "путін ніколи не рахував життя своїх людей і не рахував свої втрати на фронті".
Зараз, коли він хоче використати кожен метр як аргумент на перемовинах, втрати для нього значать ще менше
Нагадаємо
Президент України заявив, що росія щомісяця втрачає близько 30 тисяч солдатських життів на фронті. Він підкреслив, що москва цінує владу та гроші більше, ніж людей.