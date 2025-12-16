Зеленський: росія щомісяця втрачає близько 30 000 солдатів на фронті
Київ • УНН
Президент України заявив, що росія щомісяця втрачає близько 30 тисяч солдатських життів на фронті. Він підкреслив, що москва цінує владу та гроші більше, ніж людей.
Володимир Зеленський заявив, що щомісяця, росія втрачає близько 30 тисяч солдатських життів на фронті, і додав, що москва більше цінує владу та гроші, ніж людей. Про це Президент України сказав під час виступу в парламенті Нідерландів, передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, у деякі місяці загальні втрати російських солдатів коливалися від 25 до 31 тисячі осіб.
путін не вірить у людей - він вірить лише у владу та гроші. Він витрачає близько 30 000 солдатських життів на фронті кожного місяця. Не поранених: 30 000 щомісяця вбитих. Був місяць, коли було вбито 25 000 росіян, інший місяць - 31 тисяча. У нас є відео з дронів, що підтверджують ці смерті
А також, додав: "російські штурми завжди божевільно криваві, але путіну байдуже - росіяни не рахують своїх убитих, але вони рахують кожен долар, кожне євро які вони втрачають".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський перебуває у Нідерландах для низки зустрічей з європейськими лідерами, включаючи президента Молдови та прем'єр-міністра Нідерландів. Також заплановано виступ перед парламентом та аудієнцію з королем Віллемом-Александром.