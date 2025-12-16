Зеленський: росія щомісяця втрачає близько 30 000 солдатів на фронті

Володимир Зеленський заявив, що щомісяця, росія втрачає близько 30 тисяч солдатських життів на фронті, і додав, що москва більше цінує владу та гроші, ніж людей. Про це Президент України сказав під час виступу в парламенті Нідерландів, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, у деякі місяці загальні втрати російських солдатів коливалися від 25 до 31 тисячі осіб.

путін не вірить у людей - він вірить лише у владу та гроші. Він витрачає близько 30 000 солдатських життів на фронті кожного місяця. Не поранених: 30 000 щомісяця вбитих. Був місяць, коли було вбито 25 000 росіян, інший місяць - 31 тисяча. У нас є відео з дронів, що підтверджують ці смерті - сказав Президент.

А також, додав: "російські штурми завжди божевільно криваві, але путіну байдуже - росіяни не рахують своїх убитих, але вони рахують кожен долар, кожне євро які вони втрачають".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський перебуває у Нідерландах для низки зустрічей з європейськими лідерами, включаючи президента Молдови та прем'єр-міністра Нідерландів. Також заплановано виступ перед парламентом та аудієнцію з королем Віллемом-Александром.