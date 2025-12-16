$42.250.05
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 12491 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія Парубія
08:00 • 12870 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 16986 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 25197 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 19939 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 18456 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16378 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 12286 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир'я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10957 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Зеленський: росія щомісяця втрачає близько 30 000 солдатів на фронті

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Президент України заявив, що росія щомісяця втрачає близько 30 тисяч солдатських життів на фронті. Він підкреслив, що москва цінує владу та гроші більше, ніж людей.

Зеленський: росія щомісяця втрачає близько 30 000 солдатів на фронті

Володимир Зеленський заявив, що щомісяця, росія втрачає близько 30 тисяч солдатських життів на фронті, і додав, що москва більше цінує владу та гроші, ніж людей. Про це Президент України сказав під час виступу в парламенті Нідерландів, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, у деякі місяці загальні втрати російських солдатів коливалися від 25 до 31 тисячі осіб.

путін не вірить у людей - він вірить лише у владу та гроші. Він витрачає близько 30 000 солдатських життів на фронті кожного місяця. Не поранених: 30 000 щомісяця вбитих. Був місяць, коли було вбито 25 000 росіян, інший місяць - 31 тисяча. У нас є відео з дронів, що підтверджують ці смерті

- сказав Президент.

А також, додав: "російські штурми завжди божевільно криваві, але путіну байдуже - росіяни не рахують своїх убитих, але вони рахують кожен долар, кожне євро які вони втрачають".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський перебуває у Нідерландах для низки зустрічей з європейськими лідерами, включаючи президента Молдови та прем'єр-міністра Нідерландів. Також заплановано виступ перед парламентом та аудієнцію з королем Віллемом-Александром.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Нідерланди
Володимир Зеленський
Молдова