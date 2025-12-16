$42.250.05
10:57 • 876 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 988 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 7252 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 14229 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 14472 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 18441 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 26397 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 20558 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 18844 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16503 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
Зеленский: россия ежемесячно теряет около 30 000 солдат на фронте

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Президент Украины заявил, что россия ежемесячно теряет около 30 тысяч солдатских жизней на фронте. Он подчеркнул, что москва ценит власть и деньги больше, чем людей.

Зеленский: россия ежемесячно теряет около 30 000 солдат на фронте

Владимир Зеленский заявил, что ежемесячно россия теряет около 30 тысяч солдатских жизней на фронте, и добавил, что москва больше ценит власть и деньги, чем людей. Об этом Президент Украины сказал во время выступления в парламенте Нидерландов, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, в некоторые месяцы общие потери российских солдат колебались от 25 до 31 тысячи человек.

путин не верит в людей – он верит только во власть и деньги. Он тратит около 30 000 солдатских жизней на фронте каждый месяц. Не раненых: 30 000 ежемесячно убитых. Был месяц, когда было убито 25 000 россиян, другой месяц – 31 тысяча. У нас есть видео с дронов, подтверждающие эти смерти

- сказал Президент.

А также, добавил: "российские штурмы всегда безумно кровавые, но Путину все равно - россияне не считают своих убитых, но они считают каждый доллар, каждое евро, которые они теряют".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Нидерландах для ряда встреч с европейскими лидерами, включая президента Молдовы и премьер-министра Нидерландов. Также запланировано выступление перед парламентом и аудиенция с королем Виллемом-Александром.

Алла Киосак

