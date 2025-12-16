Зеленский: россия ежемесячно теряет около 30 000 солдат на фронте

Владимир Зеленский заявил, что ежемесячно россия теряет около 30 тысяч солдатских жизней на фронте, и добавил, что москва больше ценит власть и деньги, чем людей. Об этом Президент Украины сказал во время выступления в парламенте Нидерландов, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, в некоторые месяцы общие потери российских солдат колебались от 25 до 31 тысячи человек.

путин не верит в людей – он верит только во власть и деньги. Он тратит около 30 000 солдатских жизней на фронте каждый месяц. Не раненых: 30 000 ежемесячно убитых. Был месяц, когда было убито 25 000 россиян, другой месяц – 31 тысяча. У нас есть видео с дронов, подтверждающие эти смерти - сказал Президент.

А также, добавил: "российские штурмы всегда безумно кровавые, но Путину все равно - россияне не считают своих убитых, но они считают каждый доллар, каждое евро, которые они теряют".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Нидерландах для ряда встреч с европейскими лидерами, включая президента Молдовы и премьер-министра Нидерландов. Также запланировано выступление перед парламентом и аудиенция с королем Виллемом-Александром.