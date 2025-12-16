Зеленский заявил, что Россия пытается создать ложное впечатление о ситуации на фронте

$42.250.05
10:57 • 7312 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 11977 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 14431 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 20228 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 19362 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 20940 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 28613 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21344 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19274 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16901 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск16 декабря, 03:38 • 19253 просмотра
Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей16 декабря, 04:06 • 18496 просмотра
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер16 декабря, 04:19 • 24766 просмотра
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго09:39 • 13492 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 11334 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 4284 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 11346 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 63676 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 59261 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 65822 просмотра
Зеленский заявил, что Россия пытается создать ложное впечатление о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия системно пытается исказить представление о событиях на фронте, а Путин не считает потери. Он подчеркнул, что для российского лидера потери значат еще меньше, когда он стремится использовать каждый метр как аргумент на переговорах.

Зеленский заявил, что Россия пытается создать ложное впечатление о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Россия системно пытается исказить представление о событиях на фронте, передает УНН.

Россия постоянно пытается создать ложное впечатление на фронте, но наши воины, наши подразделения делают невероятные вещи, защищают наши позиции, как бы сложно им ни было.

– подчеркнул Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схоофом.

Кроме того, Президент Украины отметил, что "Путин никогда не считал жизни своих людей и не считал свои потери на фронте".

Сейчас, когда он хочет использовать каждый метр как аргумент на переговорах, потери для него значат еще меньше.

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины заявил, что Россия ежемесячно теряет около 30 тысяч солдатских жизней на фронте. Он подчеркнул, что Москва ценит власть и деньги больше, чем людей.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина