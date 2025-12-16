Зеленский заявил, что Россия пытается создать ложное впечатление о ситуации на фронте
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия системно пытается исказить представление о событиях на фронте, а Путин не считает потери. Он подчеркнул, что для российского лидера потери значат еще меньше, когда он стремится использовать каждый метр как аргумент на переговорах.
Россия постоянно пытается создать ложное впечатление на фронте, но наши воины, наши подразделения делают невероятные вещи, защищают наши позиции, как бы сложно им ни было.
Кроме того, Президент Украины отметил, что "Путин никогда не считал жизни своих людей и не считал свои потери на фронте".
Сейчас, когда он хочет использовать каждый метр как аргумент на переговорах, потери для него значат еще меньше.
Президент Украины заявил, что Россия ежемесячно теряет около 30 тысяч солдатских жизней на фронте. Он подчеркнул, что Москва ценит власть и деньги больше, чем людей.