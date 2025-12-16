Зеленский заявил, что Россия пытается создать ложное впечатление о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Россия системно пытается исказить представление о событиях на фронте, передает УНН.

Россия постоянно пытается создать ложное впечатление на фронте, но наши воины, наши подразделения делают невероятные вещи, защищают наши позиции, как бы сложно им ни было. – подчеркнул Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схоофом.

Кроме того, Президент Украины отметил, что "Путин никогда не считал жизни своих людей и не считал свои потери на фронте".

Сейчас, когда он хочет использовать каждый метр как аргумент на переговорах, потери для него значат еще меньше. - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины заявил, что Россия ежемесячно теряет около 30 тысяч солдатских жизней на фронте. Он подчеркнул, что Москва ценит власть и деньги больше, чем людей.