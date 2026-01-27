Зеленський заявив, що Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України

$43.130.01
51.060.41
ukenru
Ексклюзив
13:14 • 166 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 1836 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 1736 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 10130 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 15529 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 13842 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 16568 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 31914 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 80931 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 46505 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
97%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Одесу 27 січня: вже троє поранених, зруйновано частину будинкуPhoto27 січня, 03:26 • 10175 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 24779 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано07:41 • 6118 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду08:03 • 11643 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 6562 перегляди
Публікації
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 160 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 6774 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 10122 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 15519 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 41786 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Еліна Світоліна
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Львівська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 2656 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 23024 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 22507 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 22989 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 25768 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Financial Times

Зеленський заявив, що Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Норвегія готова долучитися до підготовки відновлення та післявоєнного економічного розвитку України. Президент Зеленський обговорив це з прем'єром Норвегії Йонасом Стере, подякувавши за енергетичну підтримку.

Зеленський заявив, що Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України

Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення і післявоєнного економічного розвитку України. Про це Президент України повідомив після розмови з прем'єром Норвегії Йонасом Стере, передає УНН.

Деталі

Зеленський поінформував Стере про тристоронній формат зустрічей в Еміратах, які відбулись нещодавно, і про підготовку до наступних зустрічей.

Наша команда працює максимально конструктивно, змістовно. На жаль, російські удари по українській енергетиці та інфраструктурі не припиняються, і це, звісно, підважує дипломатичні зусилля 

- зазначив Президент.

Крім того, Зеленський нагадав, що були пакети енергетичної підтримки від Норвегії, і це дійсно відчутно.

Важливо, що Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення і післявоєнного економічного розвитку України. Будемо й надалі розвивати спільні можливості в розбудові сучасних оборонних спроможностей. Дякую! 

- резюмував Глава держави.

Норвегія надасть Україні 400 мільйонів доларів допомоги - Зеленський12.01.26, 19:25 • 3418 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Норвегія
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Україна