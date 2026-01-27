Зеленський заявив, що Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України

Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення і післявоєнного економічного розвитку України. Про це Президент України повідомив після розмови з прем'єром Норвегії Йонасом Стере, передає УНН.

Деталі

Зеленський поінформував Стере про тристоронній формат зустрічей в Еміратах, які відбулись нещодавно, і про підготовку до наступних зустрічей.

Наша команда працює максимально конструктивно, змістовно. На жаль, російські удари по українській енергетиці та інфраструктурі не припиняються, і це, звісно, підважує дипломатичні зусилля - зазначив Президент.

Крім того, Зеленський нагадав, що були пакети енергетичної підтримки від Норвегії, і це дійсно відчутно.

Важливо, що Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення і післявоєнного економічного розвитку України. Будемо й надалі розвивати спільні можливості в розбудові сучасних оборонних спроможностей. Дякую! - резюмував Глава держави.

Норвегія надасть Україні 400 мільйонів доларів допомоги - Зеленський