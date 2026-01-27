Зеленський заявив, що Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України
Київ • УНН
Норвегія готова долучитися до підготовки відновлення та післявоєнного економічного розвитку України. Президент Зеленський обговорив це з прем'єром Норвегії Йонасом Стере, подякувавши за енергетичну підтримку.
Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення і післявоєнного економічного розвитку України. Про це Президент України повідомив після розмови з прем'єром Норвегії Йонасом Стере, передає УНН.
Деталі
Зеленський поінформував Стере про тристоронній формат зустрічей в Еміратах, які відбулись нещодавно, і про підготовку до наступних зустрічей.
Наша команда працює максимально конструктивно, змістовно. На жаль, російські удари по українській енергетиці та інфраструктурі не припиняються, і це, звісно, підважує дипломатичні зусилля
Крім того, Зеленський нагадав, що були пакети енергетичної підтримки від Норвегії, і це дійсно відчутно.
Важливо, що Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення і післявоєнного економічного розвитку України. Будемо й надалі розвивати спільні можливості в розбудові сучасних оборонних спроможностей. Дякую!
Норвегія надасть Україні 400 мільйонів доларів допомоги - Зеленський12.01.26, 19:25 • 3418 переглядiв