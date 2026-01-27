Зеленский заявил, что Норвегия готова присоединиться к подготовке шагов по восстановлению Украины
Киев • УНН
Норвегия готова присоединиться к подготовке восстановления и послевоенного экономического развития Украины. Президент Зеленский обсудил это с премьером Норвегии Йонасом Стере, поблагодарив за энергетическую поддержку.
Норвегия готова присоединиться к подготовке шагов для восстановления и послевоенного экономического развития Украины. Об этом Президент Украины сообщил после разговора с премьером Норвегии Йонасом Стёре, передает УНН.
Детали
Зеленский проинформировал Стёре о трехстороннем формате встреч в Эмиратах, которые состоялись недавно, и о подготовке к следующим встречам.
Наша команда работает максимально конструктивно, содержательно. К сожалению, российские удары по украинской энергетике и инфраструктуре не прекращаются, и это, конечно, подрывает дипломатические усилия
Кроме того, Зеленский напомнил, что были пакеты энергетической поддержки от Норвегии, и это действительно ощутимо.
Важно, что Норвегия готова присоединиться к подготовке шагов для восстановления и послевоенного экономического развития Украины. Будем и в дальнейшем развивать совместные возможности в развитии современных оборонных способностей. Спасибо!
Норвегия предоставит Украине 400 миллионов долларов помощи - Зеленский12.01.26, 19:25 • 3418 просмотров