Зеленский заявил, что Норвегия готова присоединиться к подготовке шагов по восстановлению Украины

Норвегия готова присоединиться к подготовке шагов для восстановления и послевоенного экономического развития Украины. Об этом Президент Украины сообщил после разговора с премьером Норвегии Йонасом Стёре, передает УНН.

Детали

Зеленский проинформировал Стёре о трехстороннем формате встреч в Эмиратах, которые состоялись недавно, и о подготовке к следующим встречам.

Наша команда работает максимально конструктивно, содержательно. К сожалению, российские удары по украинской энергетике и инфраструктуре не прекращаются, и это, конечно, подрывает дипломатические усилия - отметил Президент.

Кроме того, Зеленский напомнил, что были пакеты энергетической поддержки от Норвегии, и это действительно ощутимо.

Важно, что Норвегия готова присоединиться к подготовке шагов для восстановления и послевоенного экономического развития Украины. Будем и в дальнейшем развивать совместные возможности в развитии современных оборонных способностей. Спасибо! - резюмировал Глава государства.

Норвегия предоставит Украине 400 миллионов долларов помощи - Зеленский