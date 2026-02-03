Зеленський уже зустрівся з Генсеком НАТО у Києві: обидва лідери вшанували пам'ять полеглих українських воїнів

$42.970.16
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 12827 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 13890 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 16001 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 19811 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 29143 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 38568 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 27564 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 47336 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 23930 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Популярнi новини
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори3 лютого, 00:29 • 25261 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках3 лютого, 01:43 • 29660 перегляди
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto04:49 • 5660 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 24113 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 10692 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 24491 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 47351 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 34388 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 37875 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 100695 перегляди
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 20290 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 21621 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 21223 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 20068 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 19607 перегляди
Зеленський уже зустрівся з Генсеком НАТО у Києві: обидва лідери вшанували пам'ять полеглих українських воїнів

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві. Вони вшанували пам'ять загиблих українських захисників біля Народного меморіалу національної пам'яті.

Зеленський уже зустрівся з Генсеком НАТО у Києві: обидва лідери вшанували пам'ять полеглих українських воїнів

Президент України Володимир Зеленський уже зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марк Рютте, який перебуває з візитом у Києві, де обидва лідери вшанували пам’ять полеглих українських воїнів, повідомив Президент у соцмережах, пише УНН.

Деталі

Глава держави та Генсек НАТО встановили лампадки й віддали шану загиблим українським захисникам і захисницям біля Народного меморіалу національної пам’яті на майдані Незалежності в Києві, повідомили в ОП.

"Майдан Незалежності. Народний меморіал національної пам’яті. Меморіал пам’яті про наших героїв, воїнів, наших людей, які захищали Україну від ворога, боролися і віддали найцінніше в цій війні. Разом із Марком Рютте сьогодні тут ушанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць. Вічна шана нашим воїнам. Вічна вдячність за подвиг і захист країни. Наш обов’язок – берегти пам’ять про наших полеглих героїв", - вказав Зеленський.

Генсек НАТО Рютте прибув до Києва після бомбардувань рф - ЗМІ03.02.26, 11:26 • 1690 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Майдан Незалежності
Марк Рютте
НАТО
Володимир Зеленський
Україна
Київ