Зеленський уже зустрівся з Генсеком НАТО у Києві: обидва лідери вшанували пам'ять полеглих українських воїнів

Президент України Володимир Зеленський уже зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марк Рютте, який перебуває з візитом у Києві, де обидва лідери вшанували пам’ять полеглих українських воїнів, повідомив Президент у соцмережах, пише УНН.

Деталі

Глава держави та Генсек НАТО встановили лампадки й віддали шану загиблим українським захисникам і захисницям біля Народного меморіалу національної пам’яті на майдані Незалежності в Києві, повідомили в ОП.

"Майдан Незалежності. Народний меморіал національної пам’яті. Меморіал пам’яті про наших героїв, воїнів, наших людей, які захищали Україну від ворога, боролися і віддали найцінніше в цій війні. Разом із Марком Рютте сьогодні тут ушанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць. Вічна шана нашим воїнам. Вічна вдячність за подвиг і захист країни. Наш обов’язок – берегти пам’ять про наших полеглих героїв", - вказав Зеленський.

