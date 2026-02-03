Зеленский уже встретился с Генсеком НАТО в Киеве: оба лидера почтили память павших украинских воинов

Президент Украины Владимир Зеленский уже встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который находится с визитом в Киеве, где оба лидера почтили память павших украинских воинов, сообщил Президент в соцсетях, пишет УНН.

Подробности

Глава государства и Генсек НАТО установили лампады и отдали дань уважения погибшим украинским защитникам и защитницам у Народного мемориала национальной памяти на Майдане Независимости в Киеве, сообщили в ОП.

"Майдан Независимости. Народный мемориал национальной памяти. Мемориал памяти о наших героях, воинах, наших людях, которые защищали Украину от врага, боролись и отдали самое ценное в этой войне. Вместе с Марком Рютте сегодня здесь почтили память погибших украинских защитников и защитниц. Вечная память нашим воинам. Вечная благодарность за подвиг и защиту страны. Наш долг – беречь память о наших павших героях", - указал Зеленский.

Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев после бомбардировок РФ - СМИ