Зеленский уже встретился с Генсеком НАТО в Киеве: оба лидера почтили память павших украинских воинов

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве. Они почтили память погибших украинских защитников у Национального мемориала памяти.

Зеленский уже встретился с Генсеком НАТО в Киеве: оба лидера почтили память павших украинских воинов

Президент Украины Владимир Зеленский уже встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который находится с визитом в Киеве, где оба лидера почтили память павших украинских воинов, сообщил Президент в соцсетях, пишет УНН.

Подробности

Глава государства и Генсек НАТО установили лампады и отдали дань уважения погибшим украинским защитникам и защитницам у Народного мемориала национальной памяти на Майдане Независимости в Киеве, сообщили в ОП.

"Майдан Независимости. Народный мемориал национальной памяти. Мемориал памяти о наших героях, воинах, наших людях, которые защищали Украину от врага, боролись и отдали самое ценное в этой войне. Вместе с Марком Рютте сегодня здесь почтили память погибших украинских защитников и защитниц. Вечная память нашим воинам. Вечная благодарность за подвиг и защиту страны. Наш долг – беречь память о наших павших героях", - указал Зеленский.

Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев после бомбардировок РФ - СМИ03.02.26, 11:26 • 1702 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Война в Украине
Майдан Незалежности
Марк Рютте
НАТО
Владимир Зеленский
Украина
Киев