Зеленський: Україна зробила багато компромісів - путін та його друзі не у в'язниці

Ексклюзив
06:42 • 1984 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 17954 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 35787 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 31903 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 32779 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 59329 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 79346 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 59451 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 34058 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 44618 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25 • 59328 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00 • 79343 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 57189 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 75792 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 117023 перегляди
Зеленський: Україна зробила багато компромісів - путін та його друзі не у в'язниці

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пішла на багато компромісів, зокрема те, що путін та його оточення не перебувають у в'язниці. Він зазначив, що це найбільший компроміс, на який світ вже пішов.

Україна зробила багато компромісів - російський диктатор володимир путін та його друзі не у вʼязниці, і це найбільших компроміс, який світ вже зробив. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Politico, передає УНН.

Деталі

"Це божевільна, божевільна війна росіян проти справедливих людей. І тому її не просто зупинити, бо ми не можемо просто так зупинитися, бо росіяни цього не хочуть. І є деякі сигнали з американської сторони, від президента Трампа, вони кажуть: "Послухайте, зараз час для компромісів. Ви можете зробити деякі кроки вперед. Ми пішли на багато компромісів. путін і його друзі не сидять у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який вже пішов світ", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна з самого початку стояла на захисті суверенітету і українців, а тому Україна не може просто забути тисячі смертей.

"Але ми готові, і коли президент Трамп сказав, давайте просто укладемо перемир'я, просто заморозимо конфлікт і так далі. І я сказав: "Так, це складно, є багато питань до цієї ідеї, але, пане президенте, добре, ми підтримаємо беззастережне перемир'я. Так, звичайно", - додав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сильні гарантії безпеки, угода про відбудову та посилення тиску на рф дозволить швидше завершити війну.

Павло Башинський

