Зеленський: Україна зробила багато компромісів - путін та його друзі не у в'язниці

Україна зробила багато компромісів - російський диктатор володимир путін та його друзі не у вʼязниці, і це найбільших компроміс, який світ вже зробив. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Politico, передає УНН.

Деталі

"Це божевільна, божевільна війна росіян проти справедливих людей. І тому її не просто зупинити, бо ми не можемо просто так зупинитися, бо росіяни цього не хочуть. І є деякі сигнали з американської сторони, від президента Трампа, вони кажуть: "Послухайте, зараз час для компромісів. Ви можете зробити деякі кроки вперед. Ми пішли на багато компромісів. путін і його друзі не сидять у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який вже пішов світ", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна з самого початку стояла на захисті суверенітету і українців, а тому Україна не може просто забути тисячі смертей.

"Але ми готові, і коли президент Трамп сказав, давайте просто укладемо перемир'я, просто заморозимо конфлікт і так далі. І я сказав: "Так, це складно, є багато питань до цієї ідеї, але, пане президенте, добре, ми підтримаємо беззастережне перемир'я. Так, звичайно", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сильні гарантії безпеки, угода про відбудову та посилення тиску на рф дозволить швидше завершити війну.