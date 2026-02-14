$42.990.00
Зеленский: Украина пошла на много компромиссов - путин и его друзья не в тюрьме

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пошла на много компромиссов, в частности то, что путин и его окружение не находятся в тюрьме. Он отметил, что это самый большой компромисс, на который мир уже пошел.

Зеленский: Украина пошла на много компромиссов - путин и его друзья не в тюрьме

Украина пошла на множество компромиссов – российский диктатор Владимир Путин и его друзья не в тюрьме, и это самый большой компромисс, на который мир уже пошел. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico, передает УНН.

Подробности

"Это безумная, безумная война россиян против справедливых людей. И поэтому ее не просто остановить, потому что мы не можем просто так остановиться, потому что россияне этого не хотят. И есть некоторые сигналы с американской стороны, от президента Трампа, они говорят: "Послушайте, сейчас время для компромиссов. Вы можете сделать некоторые шаги вперед. Мы пошли на много компромиссов. Путин и его друзья не сидят в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который уже пошел мир", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина с самого начала стояла на защите суверенитета и украинцев, а потому Украина не может просто забыть тысячи смертей.

"Но мы готовы, и когда президент Трамп сказал, давайте просто заключим перемирие, просто заморозим конфликт и так далее. И я сказал: "Да, это сложно, есть много вопросов к этой идее, но, господин президент, хорошо, мы поддержим безоговорочное перемирие. Да, конечно", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильные гарантии безопасности, соглашение о восстановлении и усиление давления на РФ позволит быстрее завершить войну.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина