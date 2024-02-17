Зеленський у Мюнхені зустрівся з віцепрезиденткою США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки, свідчить оприлюднена ОП онлайн-трансляція, пише УНН.

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Наразі Зеленський і Гарріс роблять заяви для преси за підсумками зустрічі.

Як повідомляє "Суспільне", віцепрезидентка США під час зустрічі нагадала, що політики вже бачилися у Мюнхені в 2022 році, перед вторгненням рф в Україну, а згодом в Білому домі. Гарріс запевнила, що американська сторона надалі буде з Україною, "так було з найпершого дня".

"Це було приводом для нашої гордості та нашої відданості демократії, демократичним принципам, аби підтримувати вас так, як ми можемо. Наша підтримка не слабне і не закінчується", - сказала Гарріс.

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