Зеленский в Мюнхене встретился с вице-президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности, свидетельствует обнародованная ОП онлайн-трансляция, пишет УНН.

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Сейчас Зеленский и Харрис делают заявления для прессы по итогам встречи.

Как сообщает "Суспільне", вице-президент США во время встречи напомнила, что политики уже виделись в Мюнхене в 2022 году, перед вторжением рф в Украину, а затем в Белом доме. Харрис заверила, что американская сторона в дальнейшем будет с Украиной, "так было с самого первого дня".

"Это было поводом для нашей гордости и нашей преданности демократии, демократическим принципам, чтобы поддерживать вас так, как мы можем. Наша поддержка не ослабевает и не заканчивается", - сказала Харрис.

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