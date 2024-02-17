Зеленский в Мюнхене встретился с вице-президентом США
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с вице-президентом США Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности, свидетельствует обнародованная ОП онлайн-трансляция, пишет УНН.
Детали
Сейчас Зеленский и Харрис делают заявления для прессы по итогам встречи.
Как сообщает "Суспільне", вице-президент США во время встречи напомнила, что политики уже виделись в Мюнхене в 2022 году, перед вторжением рф в Украину, а затем в Белом доме. Харрис заверила, что американская сторона в дальнейшем будет с Украиной, "так было с самого первого дня".
"Это было поводом для нашей гордости и нашей преданности демократии, демократическим принципам, чтобы поддерживать вас так, как мы можем. Наша поддержка не ослабевает и не заканчивается", - сказала Харрис.
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Зеленский в Мюнхене встретился с вице-президентом США
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