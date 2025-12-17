$42.180.06
Партія "Слуга Народу" обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
12:13 • 9786 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 22681 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
10:56 • 17634 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 17710 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 18838 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 20110 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18016 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27596 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
16 грудня, 16:20 • 46639 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
Зеленський та президент Чехії Павел обговорили операцію в Куп’янську та нові партії снарядів

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Президент Зеленський провів переговори з президентом Чехії Петром Павелом. Обговорювалися ситуація на фронті, зокрема операція в Куп'янську, та оборонна підтримка України.

Зеленський та президент Чехії Павел обговорили операцію в Куп’янську та нові партії снарядів

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Чехії Петром Павелом щодо ситуації на фронті та оборонної підтримки. Про це український глава держави повідомив у себе в Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Говорили про сильну операцію наших воїнів у Купʼянську, яка показала все, що насправді означають слова з Москви. Для нас дуже важливо, щоб світ знав правду: українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку ми сьогодні теж обговорили 

– зазначив Зеленський.

Також лідери обговорили результати чеської ініціативи, завдяки якій Україна вже отримала 1,8 млн боєприпасів. Нові поставки очікуються до кінця року, а на 2026-й опрацьовується план подальшого забезпечення ЗСУ снарядами. На завершення сторони скоординували графік майбутніх зустрічей.

Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України - Бабіш13.12.25, 18:29 • 15970 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Петр Павел
Чехія
Україна
Куп'янськ