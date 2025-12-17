Зеленський та президент Чехії Павел обговорили операцію в Куп’янську та нові партії снарядів
Київ • УНН
Президент Зеленський провів переговори з президентом Чехії Петром Павелом. Обговорювалися ситуація на фронті, зокрема операція в Куп'янську, та оборонна підтримка України.
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Чехії Петром Павелом щодо ситуації на фронті та оборонної підтримки. Про це український глава держави повідомив у себе в Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Говорили про сильну операцію наших воїнів у Купʼянську, яка показала все, що насправді означають слова з Москви. Для нас дуже важливо, щоб світ знав правду: українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку ми сьогодні теж обговорили
Також лідери обговорили результати чеської ініціативи, завдяки якій Україна вже отримала 1,8 млн боєприпасів. Нові поставки очікуються до кінця року, а на 2026-й опрацьовується план подальшого забезпечення ЗСУ снарядами. На завершення сторони скоординували графік майбутніх зустрічей.
