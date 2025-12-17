Зеленський та президент Чехії Павел обговорили операцію в Куп’янську та нові партії снарядів

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Чехії Петром Павелом щодо ситуації на фронті та оборонної підтримки. Про це український глава держави повідомив у себе в Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Говорили про сильну операцію наших воїнів у Купʼянську, яка показала все, що насправді означають слова з Москви. Для нас дуже важливо, щоб світ знав правду: українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку ми сьогодні теж обговорили – зазначив Зеленський.

Також лідери обговорили результати чеської ініціативи, завдяки якій Україна вже отримала 1,8 млн боєприпасів. Нові поставки очікуються до кінця року, а на 2026-й опрацьовується план подальшого забезпечення ЗСУ снарядами. На завершення сторони скоординували графік майбутніх зустрічей.

Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України - Бабіш