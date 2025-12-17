Зеленский и президент Чехии Павел обсудили операцию в Купянске и новые партии снарядов

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Чехии Петром Павелом о ситуации на фронте и оборонной поддержке. Об этом украинский глава государства сообщил у себя в Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Говорили о сильной операции наших воинов в Купянске, которая показала все, что на самом деле означают слова из Москвы. Для нас очень важно, чтобы мир знал правду: украинцы защищают позиции, и это дает правильную основу для дипломатической работы, которую мы сегодня тоже обсудили – отметил Зеленский.

Также лидеры обсудили результаты чешской инициативы, благодаря которой Украина уже получила 1,8 млн боеприпасов. Новые поставки ожидаются до конца года, а на 2026-й прорабатывается план дальнейшего обеспечения ВСУ снарядами. В завершение стороны скоординировали график будущих встреч.

