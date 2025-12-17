$42.180.06
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силу
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Зеленский и президент Чехии Павел обсудили операцию в Купянске и новые партии снарядов

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Президент Зеленский провел переговоры с президентом Чехии Петром Павелом. Обсуждались ситуация на фронте, в частности операция в Купянске, и оборонная поддержка Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Чехии Петром Павелом о ситуации на фронте и оборонной поддержке. Об этом украинский глава государства сообщил у себя в Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Говорили о сильной операции наших воинов в Купянске, которая показала все, что на самом деле означают слова из Москвы. Для нас очень важно, чтобы мир знал правду: украинцы защищают позиции, и это дает правильную основу для дипломатической работы, которую мы сегодня тоже обсудили 

– отметил Зеленский.

Также лидеры обсудили результаты чешской инициативы, благодаря которой Украина уже получила 1,8 млн боеприпасов. Новые поставки ожидаются до конца года, а на 2026-й прорабатывается план дальнейшего обеспечения ВСУ снарядами. В завершение стороны скоординировали график будущих встреч.

Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины - Бабиш13.12.25, 18:29 • 15970 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Петр Павел
Чешская Республика
Украина
Купянск