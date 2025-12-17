Зеленский и президент Чехии Павел обсудили операцию в Купянске и новые партии снарядов
Президент Зеленский провел переговоры с президентом Чехии Петром Павелом. Обсуждались ситуация на фронте, в частности операция в Купянске, и оборонная поддержка Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Чехии Петром Павелом о ситуации на фронте и оборонной поддержке. Об этом украинский глава государства сообщил у себя в Телеграм-канале, пишет УНН.
Говорили о сильной операции наших воинов в Купянске, которая показала все, что на самом деле означают слова из Москвы. Для нас очень важно, чтобы мир знал правду: украинцы защищают позиции, и это дает правильную основу для дипломатической работы, которую мы сегодня тоже обсудили
Также лидеры обсудили результаты чешской инициативы, благодаря которой Украина уже получила 1,8 млн боеприпасов. Новые поставки ожидаются до конца года, а на 2026-й прорабатывается план дальнейшего обеспечения ВСУ снарядами. В завершение стороны скоординировали график будущих встреч.
