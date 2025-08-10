Зеленський: Розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку
Київ • УНН
Україна тісно взаємодіє зі США напередодні зустрічі Трампа та путіна 15 серпня на Алясці. Зеленський наголосив, що Україна не дозволить росії обманути США.
Київ тісно співпрацює зі Сполученими Штатами Америки напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним 15 серпня на Алясці. Про це повідомляє УНН із посиланням на вечрінє звернення Президента України Володимира Зеленського.
Деталі
"Жодного дня не зупиняємо комунікацію щодо того, як забезпечити справжній мир. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку – ми не допустимо цього", - запевнив глава держави.
Він зазначив, що дуже цінує "ту рішучість, із якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні".
Щодня багато людей віддають свої життя. Але єдиною першопричиною цих убивств є бажання путіна воювати та маніпулювати всіма, з ким він контактує. Ми в Україні добре знаємо росію, і саме тому в надзвичайно складних умовах українці витримали вже понад три роки повномасштабної війни
Він додав, що "ми обов'язково захистимо державу, захистимо свою незалежність".
Нагадаємо
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати Америки більше "не братимуть участь у фінансуванні" російсько-української війни і хочуть "мирного врегулювання".
Європейські лідери виступили зі спільною заявою напередодні зустрічі Трампа з путіним. Вони, зокрема, підтримали зусилля Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні та досягнення миру.
