10 августа, 08:18 • 18225 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 66191 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 143351 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 109635 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 281737 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 158654 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 342817 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 311479 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107347 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 150001 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский: Понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Украина тесно взаимодействует с США накануне встречи Трампа и Путина 15 августа на Аляске. Зеленский подчеркнул, что Украина не позволит России обмануть США.

Зеленский: Понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку

Киев тесно сотрудничает с Соединенными Штатами Америки накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Детали

"Ни дня не останавливаем коммуникацию относительно того, как обеспечить настоящий мир. Мы понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку – мы не допустим этого", - заверил глава государства.

Он отметил, что очень ценит "ту решимость, с которой президент Трамп настроен остановить смерти в войне".

Ежедневно многие люди отдают свои жизни. Но единственной первопричиной этих убийств является желание Путина воевать и манипулировать всеми, с кем он контактирует. Мы в Украине хорошо знаем Россию, и именно поэтому в чрезвычайно сложных условиях украинцы выдержали уже более трех лет полномасштабной войны

- сказал Зеленский.

Он добавил, что "мы обязательно защитим государство, защитим свою независимость".

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты Америки больше "не будут участвовать в финансировании" российско-украинской войны и хотят "мирного урегулирования".

Европейские лидеры выступили с совместным заявлением накануне встречи Трампа с Путиным. Они, в частности, поддержали усилия Дональда Трампа, направленные на прекращение войны в Украине и достижение мира.

Вадим Хлюдзинский

