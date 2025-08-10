Зеленский: Понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку
Украина тесно взаимодействует с США накануне встречи Трампа и Путина 15 августа на Аляске. Зеленский подчеркнул, что Украина не позволит России обмануть США.
Киев тесно сотрудничает с Соединенными Штатами Америки накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского.
"Ни дня не останавливаем коммуникацию относительно того, как обеспечить настоящий мир. Мы понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку – мы не допустим этого", - заверил глава государства.
Он отметил, что очень ценит "ту решимость, с которой президент Трамп настроен остановить смерти в войне".
Ежедневно многие люди отдают свои жизни. Но единственной первопричиной этих убийств является желание Путина воевать и манипулировать всеми, с кем он контактирует. Мы в Украине хорошо знаем Россию, и именно поэтому в чрезвычайно сложных условиях украинцы выдержали уже более трех лет полномасштабной войны
Он добавил, что "мы обязательно защитим государство, защитим свою независимость".
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты Америки больше "не будут участвовать в финансировании" российско-украинской войны и хотят "мирного урегулирования".
Европейские лидеры выступили с совместным заявлением накануне встречи Трампа с Путиным. Они, в частности, поддержали усилия Дональда Трампа, направленные на прекращение войны в Украине и достижение мира.
