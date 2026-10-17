Зеленський розкритикував угоду Трампа з росією щодо дизеля, а дії москви щодо миру назвав "пародією"
Київ • УНН
Зеленський заявив, що експорт російського дизеля збільшить доходи кремля. Дії москви щодо мирних переговорів він назвав «пародією».
Президент України Володимир Зеленський розкритикував домовленість американського лідера Дональда Трампа з росією щодо експорту дизельного палива, заявивши, що вона допоможе кремлю фінансувати війну. Водночас він назвав дії москви щодо мирних переговорів "пародією". Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяви Зеленського під час саміту ЄС у Брюсселі, пише УНН.
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За словами українського президента, відновлення російського експорту дизеля принесе москві додаткові доходи, попри те, що ці постачання не зможуть суттєво компенсувати вплив ситуації в Ормузькій протоці на світовий енергетичний ринок.
Цієї угоди щодо дизельного палива ніколи не буде достатньо, щоб компенсувати вплив Ормузької протоки на світові ринки. Але вона дасть більше грошей безпосередньо в кишеню путіна для фінансування цієї війни
Трамп назвав українські удари по російських НПЗ "ганьбою"
Напередодні Трамп знову розкритикував Україну за атаки на російські нафтопереробні заводи, пов'язавши їх зі зростанням світових цін на енергоносії. Американський президент назвав відновлення таких ударів "ганьбою".
Раніше Трамп також оголосив про нібито досягнуте енергетичне перемир'я між Україною та росією. Однак Зеленський заявляв, що дізнався про цю домовленість зі ЗМІ, тоді як російська сторона продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру.
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Під час саміту в Брюсселі Зеленський наголосив, що росія не демонструє справжньої зацікавленості у припиненні війни. Він також повідомив про перебої в роботі супутникової системи Starshield, яку українські військові використовують, зокрема, для протидії російським безпілотникам.
Європейські лідери висловили підтримку Україні на тлі побоювань щодо можливого скорочення американської військової та розвідувальної допомоги. Водночас Київ продовжує наполягати на посиленні тиску на росію, зокрема через обмеження її енергетичних доходів.
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