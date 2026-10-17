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Зеленский раскритиковал сделку Трампа с Россией по дизельному топливу, а действия Москвы в отношении мира назвал "пародией"

Киев • УНН

 • 16658 просмотра

Зеленский заявил, что экспорт российского дизельного топлива увеличит доходы Кремля. Действия Москвы в отношении мирных переговоров он назвал «пародией».

Зеленский раскритиковал сделку Трампа с Россией по дизельному топливу, а действия Москвы в отношении мира назвал "пародией"

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал договоренность американского лидера Дональда Трампа с Россией относительно экспорта дизельного топлива, заявив, что она поможет Кремлю финансировать войну. В то же время он назвал действия Москвы в отношении мирных переговоров «пародией». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления Зеленского во время саммита ЕС в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

По словам украинского президента, возобновление российского экспорта дизельного топлива принесет Москве дополнительные доходы, несмотря на то, что эти поставки не смогут существенно компенсировать влияние ситуации в Ормузском проливе на мировой энергетический рынок.

Этой сделки по дизельному топливу никогда не будет достаточно, чтобы компенсировать влияние Ормузского пролива на мировые рынки. Но она даст больше денег непосредственно в карман Путину для финансирования этой войны

— заявил Зеленский.

Трамп назвал украинские удары по российским НПЗ «позором»

Накануне Трамп вновь раскритиковал Украину за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, связав их с ростом мировых цен на энергоносители. Американский президент назвал возобновление таких ударов «позором».

Ранее Трамп также объявил о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Однако Зеленский заявил, что узнал об этой договоренности из СМИ, тогда как российская сторона продолжила атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

Поворот Трампа в сторону России вызвал недовольство американцев — СМИ17.10.26, 02:16 • 14316 просмотров

Во время саммита в Брюсселе Зеленский подчеркнул, что Россия не демонстрирует подлинной заинтересованности в прекращении войны. Он также сообщил о перебоях в работе спутниковой системы Starshield, которую украинские военные используют, в частности, для противодействия российским беспилотникам.

Европейские лидеры выразили поддержку Украине на фоне опасений относительно возможного сокращения американской военной и разведывательной помощи. В то же время Киев продолжает настаивать на усилении давления на Россию, в частности посредством ограничения ее энергетических доходов.

Зеленский готов на 100 дней прекратить удары по НПЗ России в обмен на расширение Starlink — WSJ17.10.26, 01:57 • 13321 просмотр

Степан Гафтко

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