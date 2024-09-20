Зеленський привітав резолюцію МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС
Київ • УНН
Президент України подякував МАГАТЕ за резолюцію, що підтверджує необхідність відновлення контролю над ЗАЕС. Зеленський наголосив на важливості колективних дій для припинення ядерного шантажу з боку росії.
Президент України Володимир Зеленський подякував МАГАТЕ за резолюцію, що підтверджує необхідність відновлення Україною контролю над Запорізькою АЕС, наголосивши на важливості колективних дій для припинення шантажу з боку агресора, пише УНН.
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"Вдячний Генеральній конференції МАГАТЕ за ухвалення резолюції щодо Запорізької АЕС, яка підтверджує необхідність відновлення Україною повного контролю над станцією та виведення російських військ і персоналу із ЗАЕС", - зазначив Президент.
Він наголосив, що "росія – єдиний терористичний режим у світі, який вкрав атомну електростанцію, що є найбільшою АЕС у Європі, перетворив її на військову базу і продовжує використовувати для ядерного шантажу нашого континенту та світу".
"Саме тому ядерна безпека є першим пунктом Формули миру. І це було однією з головних тем на порядку денному першого Саміту миру. Я радий бачити, що сьогоднішня резолюція Генеральної конференції МАГАТЕ сприяє цим важливим зусиллям. Тільки завдяки колективній рішучості та принциповим діям ми зможемо змусити агресора припинити шантаж і терор. У цьому має бути зацікавлена кожна держава, яка дотримується Статуту ООН і загальнолюдських принципів, заради міжнародного миру та безпеки", - написав Зеленський у соцмережах.
МАГАТЕ закликало росію негайно деокупувати Запорізьку АЕС і повернути станцію під контроль України20.09.24, 14:59 • 16302 перегляди