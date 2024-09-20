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Зеленский приветствовал резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Зеленский приветствовал резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС

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20 сентября 2024, 12:01  •  6531 просмотра

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Президент Украины поблагодарил МАГАТЭ за резолюцию, подтверждающую необходимость восстановления контроля над ЗАЭС. Зеленский отметил важность коллективных действий для прекращения ядерного шантажа со стороны россии.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил МАГАТЭ за резолюцию, подтверждающую необходимость восстановления Украиной контроля над Запорожской АЭС, подчеркнув важность коллективных действий для прекращения шантажа со стороны агрессора, пишет УНН.

Детали

"Благодарен Генеральной конференции МАГАТЭ за принятие резолюции по Запорожской АЭС, которая подтверждает необходимость восстановления Украиной полного контроля над станцией и вывода российских войск и персонала с ЗАЭС", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что "россия - единственный террористический режим в мире, который украл атомную электростанцию, которая является крупнейшей АЭС в Европе, превратил ее в военную базу и продолжает использовать для ядерного шантажа нашего континента и мира".

"Именно поэтому ядерная безопасность является первым пунктом Формулы мира. И это было одной из главных тем в повестке дня первого Саммита мира. Я рад видеть, что сегодняшняя резолюция Генеральной конференции МАГАТЭ способствует этим важным усилиям. Только благодаря коллективной решимости и принципиальным действиям мы сможем заставить агрессора прекратить шантаж и террор. В этом должно быть заинтересовано каждое государство, которое придерживается Устава ООН и общечеловеческих принципов, ради международного мира и безопасности", - написал Зеленский в соцсетях.

МАГАТЭ призвало россию немедленно деоккупировать Запорожскую АЭС и вернуть станцию под контроль Украины20 сентября 2024, 11:59 • 5961 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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