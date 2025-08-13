$41.430.02
48.080.12
Ексклюзив
10:06 • 6254 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 14824 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 12312 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 21313 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 17362 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 39105 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 28909 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 57907 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 81906 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 51956 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Популярнi новини
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto13 серпня, 02:17 • 37284 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto13 серпня, 02:50 • 33641 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 32338 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 11799 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 23540 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Дія (сервіс)
Панцирь-С1
Х-59

Зеленський прибув до Берліна

Київ • УНН

 • 3306 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де його зустрів посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Заплановано двосторонню зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом та участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генсеком НАТО та президентом США Трампом.

Зеленський прибув до Берліна

Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, передає УНН з посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Зокрема, Зеленського зустрів посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Раніше прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський сьогодні працюватиме у Берліні. Буде двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом.

Доповнення

Зеленський і лідери Європи проведуть переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з главою кремля володимиром путіним.

Віртуальний саміт з Трампом перед Аляскою: Європа та Україна визначать кордони, за які вони не перейдуть - The Economist13.08.25, 10:46 • 3684 перегляди

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Берлін