Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, передає УНН з посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Зокрема, Зеленського зустрів посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Раніше прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський сьогодні працюватиме у Берліні. Буде двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом.

Доповнення

Зеленський і лідери Європи проведуть переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з главою кремля володимиром путіним.

