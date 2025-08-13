Зеленський прибув до Берліна
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де його зустрів посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Заплановано двосторонню зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом та участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генсеком НАТО та президентом США Трампом.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, передає УНН з посиланням на Офіс Президента.
Деталі
Зокрема, Зеленського зустрів посол України в Німеччині Олексій Макеєв.
Раніше прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський сьогодні працюватиме у Берліні. Буде двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом.
Доповнення
Зеленський і лідери Європи проведуть переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з главою кремля володимиром путіним.
