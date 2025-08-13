Зеленский прибыл в Берлин
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где его встретил посол Украины в Германии Алексей Макеев. Запланирована двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцем и участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генсеком НАТО и президентом США Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
В частности, Зеленского встретил посол Украины в Германии Алексей Макеев.
Ранее пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский сегодня будет работать в Берлине. Будет двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом.
Дополнение
Зеленский и лидеры Европы проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным.
Виртуальный саммит с Трампом перед Аляской: Европа и Украина определят границы, за которые они не перейдут - The Economist13.08.25, 10:46 • 3542 просмотра