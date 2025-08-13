$41.430.02
Эксклюзив
10:06
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 10350 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 9930 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 17226 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 36080 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 27796 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 55860 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 81355 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 51685 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 92598 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
Зеленский прибыл в Берлин

Киев • УНН

Киев • УНН

 320 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где его встретил посол Украины в Германии Алексей Макеев. Запланирована двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцем и участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генсеком НАТО и президентом США Трампом.

Зеленский прибыл в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

В частности, Зеленского встретил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Ранее пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский сегодня будет работать в Берлине. Будет двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом.

Дополнение

Зеленский и лидеры Европы проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным.

Анна Мурашко

