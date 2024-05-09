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Зеленський про постачання зброї від партнерів: відстань не в кілометрах, а в тижнях й місяцях

Зеленський про постачання зброї від партнерів: відстань не в кілометрах, а в тижнях й місяцях

Київ • УНН

 • 22441 перегляди

За словами президента Зеленського, час від прийняття рішення про надання Україні зброї до її прибуття на лінію фронту вимірюється тижнями і місяцями, а не кілометрами, через затримки з поставками, незважаючи на затверджені пакети допомоги.

Час від моменту ухвалення рішення в Конгресі США або європейськими партнерами про надання озброєння Україні й до реального потрапляння його на фронт вже обчислюється не в кілометрах, а у тижнях і місяцях. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, передає кореспондент УНН.

Зеленський заявив, що українські військові зможуть зупинити російських окупантів на сході, де в них зараз ініціатива, після надходження нових партій озброєння, зокрема, з ухваленого пакета військової допомоги США.

За його словами, окрім сильних бригад, які виводяться, повинні заходити укомплектовані бригади.

Не просто хлопці сильні, а хлопці сильні не з голими руками… Тому ця допомога від моменту пункту А – голосування в Конгресі, або європейська підтримка…Але пункт Б – це Україна, і це є фронт. Так ось від пункту А до пункту Б є відстань і вона вже не в кілометрах, вона на сьогодні в тижнях і місяцях, на жаль. Є поставки, але не ті об’єми, які були проголосовані. Як тільки вони дійдуть, ми зупинимо їх ініціативу на сході держави

- сказав Зеленський.

Не тільки Донбас: Зеленський сказав, що росіяни всюди збільшили свої війська09.05.24, 18:01 • 17483 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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