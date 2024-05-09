Зеленский о поставках оружия от партнеров: расстояние не в километрах, а в неделях и месяцах

Время от момента принятия решения в Конгрессе США или европейскими партнерами о предоставлении вооружения Украине и до реального попадания его на фронт уже исчисляется не в километрах, а в неделях и месяцах. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой, передает корреспондент УНН.

Зеленский заявил, что украинские военные смогут остановить российских оккупантов на востоке, где у них сейчас инициатива, после поступления новых партий вооружения, в частности, из принятого пакета военной помощи США.

По его словам, кроме сильных бригад, которые выводятся, должны заходить укомплектованные бригады.

Не просто ребята сильные, а ребята сильные не с голыми руками... Поэтому эта помощь от момента пункта А - голосование в Конгрессе, или европейская поддержка... Но пункт Б - это Украина, и это фронт. Так вот от пункта А до пункта Б есть расстояние и оно уже не в километрах, оно на сегодня в неделях и месяцах, к сожалению. Есть поставки, но не те объемы, которые были проголосованы. Как только они дойдут, мы остановим их инициативу на востоке государства - сказал Зеленский.

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