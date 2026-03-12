$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
09:02 • 878 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 11434 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 26127 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 43502 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 44654 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 38112 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 41568 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 36589 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39517 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 35160 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Зеленський пояснив, чому Україна стикається з дефіцитом ракет Patriot

Київ • УНН

 • 1424 перегляди

За словами голови держави, нова війна на Близькому Сході посилила вже існуючу нестачу та відвернула міжнародну увагу від України.

Зеленський пояснив, чому Україна стикається з дефіцитом ракет Patriot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит ракет до систем Patriot в Україні виник ще до загострення ситуації на Близькому Сході, однак нова війна лише погіршила цю проблему. Про це він сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, Україна не отримала від партнерів усього обсягу допомоги, який мають окремі країни Близького Сходу.

Проблема була. Наші партнери, при всій повазі до них, не дали нам увесь той пакет, який є, наприклад, у країн Близького Сходу. Ми дуже вдячні партнерам за те, що вони дали нам, але цього недостатньо. І всі ці великі обсяги ракет для Patriot на Близькому Сході, якщо бути чесними, у них є. Тож такий дефіцит ракет виник не через цю війну на Близькому Сході. Це не через неї. Але ви маєте рацію в тому, що зараз у нас буде ця проблема: у нас немає великої кількості ракет

- заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна вже бачить зменшення можливостей для отримання ракет до систем ППО.

Крім того, за словами Зеленського, війна за участю Ірану зміщує міжнародний фокус уваги з України на Близький Схід. Це, за його оцінкою, також впливає на безпекову підтримку Києва.

Нагадаємо

Раніше український лідер повідомив про те, що Україна отримала ракети PAC-3 для систем Patriot. Їх постачання узгодили кількома країнами на останньому Рамштайні.

Олександра Василенко

