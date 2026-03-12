Зеленський пояснив, чому Україна стикається з дефіцитом ракет Patriot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит ракет до систем Patriot в Україні виник ще до загострення ситуації на Близькому Сході, однак нова війна лише погіршила цю проблему. Про це він сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, Україна не отримала від партнерів усього обсягу допомоги, який мають окремі країни Близького Сходу.

Проблема була. Наші партнери, при всій повазі до них, не дали нам увесь той пакет, який є, наприклад, у країн Близького Сходу. Ми дуже вдячні партнерам за те, що вони дали нам, але цього недостатньо. І всі ці великі обсяги ракет для Patriot на Близькому Сході, якщо бути чесними, у них є. Тож такий дефіцит ракет виник не через цю війну на Близькому Сході. Це не через неї. Але ви маєте рацію в тому, що зараз у нас буде ця проблема: у нас немає великої кількості ракет - заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна вже бачить зменшення можливостей для отримання ракет до систем ППО.

Крім того, за словами Зеленського, війна за участю Ірану зміщує міжнародний фокус уваги з України на Близький Схід. Це, за його оцінкою, також впливає на безпекову підтримку Києва.

Нагадаємо

Раніше український лідер повідомив про те, що Україна отримала ракети PAC-3 для систем Patriot. Їх постачання узгодили кількома країнами на останньому Рамштайні.