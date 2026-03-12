Зеленский объяснил, почему Украина сталкивается с дефицитом ракет Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дефицит ракет для систем Patriot в Украине возник еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке, однако новая война лишь усугубила эту проблему. Об этом он сказал в интервью Politico, передает УНН.

Подробности

По словам главы государства, Украина не получила от партнеров всего объема помощи, который имеют отдельные страны Ближнего Востока.

Проблема была. Наши партнеры, при всем уважении к ним, не дали нам весь тот пакет, который есть, например, у стран Ближнего Востока. Мы очень благодарны партнерам за то, что они дали нам, но этого недостаточно. И все эти большие объемы ракет для Patriot на Ближнем Востоке, если быть честными, у них есть. Так что такой дефицит ракет возник не из-за этой войны на Ближнем Востоке. Это не из-за нее. Но вы правы в том, что сейчас у нас будет эта проблема: у нас нет большого количества ракет - заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина уже видит уменьшение возможностей для получения ракет для систем ПВО.

Кроме того, по словам Зеленского, война с участием Ирана смещает международный фокус внимания с Украины на Ближний Восток. Это, по его оценке, также влияет на поддержку безопасности Киева.

Напомним

Ранее украинский лидер сообщил о том, что Украина получила ракеты PAC-3 для систем Patriot. Их поставки согласовали несколько стран на последнем Рамштайне.