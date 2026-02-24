Зеленський оголосив про нові санкції проти рф - 29 російських суб'єктів та 15 організацій
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський оголосив про нові санкції проти 29 російських суб'єктів та 15 організацій. Вони підтримують агресію та окупацію, поширюють пропаганду та крадуть культурні цінності.
Президент України Володимир Зеленський оголосив про нові санкції проти рф - є нове рішення щодо санкцій проти 29 російських субʼєктів і 15 російських організацій та органів так званих окупаційних адміністрацій, пише УНН.
Деталі
"росіяни мають давню традицію використання історичної неправди, маніпуляцій та замовчувань як зброї. Але немає такої російської зброї, яку б ми не навчилися знищувати, і цю їхню ідеологічну зброю теж здолаємо. Санкції – один з інструментів", - вказав Президент.
Сьогодні є нове рішення щодо санкцій проти 29 російських субʼєктів і 15 російських організацій та органів так званих окупаційних адміністрацій. Вони підтримують російську агресію та окупацію українських територій, поширюють російську пропаганду й перекручують історію та реальні факти, крадуть наші документи з архівів і культурні цінності з музеїв та заповідників тимчасово окупованого півострова Крим
З його слів, "працюємо і над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях". "Усю відповідну інформацію передамо партнерам для подальшої роботи", - зазначив Президент.
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК21.02.26, 11:59 • 32142 перегляди