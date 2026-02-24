Зеленский объявил о новых санкциях против рф - 29 российских субъектов и 15 организаций
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых санкциях против 29 российских субъектов и 15 организаций. Они поддерживают агрессию и оккупацию, распространяют пропаганду и крадут культурные ценности.
есть новое решение о санкциях против 29 российских субъектов и 15 российских организаций и органов так называемых оккупационных администраций
Детали
"У россиян давняя традиция использования исторической лжи, манипуляций и умолчаний как оружия. Но нет такого российского оружия, которое бы мы не научились уничтожать, и это их идеологическое оружие тоже одолеем. Санкции – один из инструментов", - указал Президент.
Сегодня есть новое решение о санкциях против 29 российских субъектов и 15 российских организаций и органов так называемых оккупационных администраций. Они поддерживают российскую агрессию и оккупацию украинских территорий, распространяют российскую пропаганду и искажают историю и реальные факты, крадут наши документы из архивов и культурные ценности из музеев и заповедников временно оккупированного полуострова Крым
По его словам, "работаем и над синхронизацией санкций в международных юрисдикциях". "Всю соответствующую информацию передадим партнерам для дальнейшей работы", - отметил Президент.
