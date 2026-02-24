Зеленский объявил о новых санкциях против рф - 29 российских субъектов и 15 организаций

$43.300.02
Генштаб подтвердил поражение МТЗ подразделения "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с использованием ATACMS
Эксклюзив
09:05 • 18389 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 16665 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 16213 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 16602 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
23 февраля, 17:51 • 22222 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 40479 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30843 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 30380 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 23859 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Волонтер пострадал от атаки FPV-дрона на Купянщине во время эвакуации местных: прокуратура начала расследованиеPhoto24 февраля, 02:58
Дочь Гарика Корогодского рассказала, почему пошла на военную службу24 февраля, 04:30
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto07:05
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo09:17
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
09:05
Эксклюзив
09:05 • 18393 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
23 февраля, 13:20
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 61728 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
23 февраля, 13:02
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 65007 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38
Зеленский объявил о новых санкциях против рф - 29 российских субъектов и 15 организаций

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых санкциях против 29 российских субъектов и 15 организаций. Они поддерживают агрессию и оккупацию, распространяют пропаганду и крадут культурные ценности.

Зеленский объявил о новых санкциях против рф - 29 российских субъектов и 15 организаций

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых санкциях против рф - есть новое решение о санкциях против 29 российских субъектов и 15 российских организаций и органов так называемых оккупационных администраций, пишет УНН.

Детали

"У россиян давняя традиция использования исторической лжи, манипуляций и умолчаний как оружия. Но нет такого российского оружия, которое бы мы не научились уничтожать, и это их идеологическое оружие тоже одолеем. Санкции – один из инструментов", - указал Президент.

Сегодня есть новое решение о санкциях против 29 российских субъектов и 15 российских организаций и органов так называемых оккупационных администраций. Они поддерживают российскую агрессию и оккупацию украинских территорий, распространяют российскую пропаганду и искажают историю и реальные факты, крадут наши документы из архивов и культурные ценности из музеев и заповедников временно оккупированного полуострова Крым

- сообщил Зеленский.

По его словам, "работаем и над синхронизацией санкций в международных юрисдикциях". "Всю соответствующую информацию передадим партнерам для дальнейшей работы", - отметил Президент.

Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК21.02.26, 11:59

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Крым
Владимир Зеленский
Украина