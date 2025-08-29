Зеленський обговорив євроінтеграцію України з керівником альянсу зелених і лейбористів у парламенті Нідерландів

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
14:32 • 11334 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 43856 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 45258 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 32451 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 48157 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 38585 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 65491 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 69188 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 66019 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 161074 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.5м/с
42%
750мм
Популярнi новини
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю29 серпня, 10:52 • 24689 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 11:34 • 26062 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 37608 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 35420 перегляди
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі14:23 • 25458 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 36747 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 38992 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto12:28 • 43760 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
12:17 • 45167 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 65428 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Жозеп Боррель
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Латвія
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto13:11 • 15124 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 153363 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 182415 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 183813 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 170998 перегляди
Актуальне
The Guardian
Мі-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Зеленський обговорив євроінтеграцію України з керівником альянсу зелених і лейбористів у парламенті Нідерландів

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером нідерландських партій Франсом Тіммермансом. Обговорювалися оборонна підтримка, дипломатія, гарантії безпеки та майбутнє України в ЄС.

Зеленський обговорив євроінтеграцію України з керівником альянсу зелених і лейбористів у парламенті Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з нідерландським політиком Франсом Тіммермансом, з яким обговорив оборонну підтримку України, дипломатію та гарантії безпеки. Про це пише УНН з посиланням на допис Зеленського у Telegram.

Деталі

"Зустрівся з Франсом Тіммермансом, лідером альянсу двох партій – зелених та лейбористів – у Нідерландах. Говорили про оборонну підтримку України, дипломатію, гарантії безпеки й про наше майбутнє у Євросоюзі", - повідомив Зеленський.

Президент додав, що українці цінують готовність Нідерландів продовжувати підтримку їхньої держави.

"Хочу відзначити й участь Нідерландів у програмі PURL. Нідерланди – серед перших у цій програмі та вже виділили 500 млн доларів на американську зброю для України, а також фінансують закупівлю дронів. На черзі проєкти зі спільного виробництва. І це дуже важливо для нашого захисту від російської агресії", - повідомив Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що Нідерланди з самого початку повномасштабної війни допомагали Україні, українським родинам і українським військовим.

"І я вдячний за таку постійну підтримку", - підсумував Президент.

Доповнення

Володимир Зеленський заявив, що кремль робитиме все, щоб зустріч із путіним не відбулася. росія може пропонувати новий рівень перемовин для затягування зустрічі лідерів.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак та Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зустрілися зі Стівом Віткоффом. Він є спеціальним представником президента США Дональда Трампа.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Організація Об'єднаних Націй
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Європейський Союз
Андрій Єрмак
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна