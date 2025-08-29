Зеленський обговорив євроінтеграцію України з керівником альянсу зелених і лейбористів у парламенті Нідерландів
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з нідерландським політиком Франсом Тіммермансом, з яким обговорив оборонну підтримку України, дипломатію та гарантії безпеки. Про це пише УНН з посиланням на допис Зеленського у Telegram.
Деталі
"Зустрівся з Франсом Тіммермансом, лідером альянсу двох партій – зелених та лейбористів – у Нідерландах. Говорили про оборонну підтримку України, дипломатію, гарантії безпеки й про наше майбутнє у Євросоюзі", - повідомив Зеленський.
Президент додав, що українці цінують готовність Нідерландів продовжувати підтримку їхньої держави.
"Хочу відзначити й участь Нідерландів у програмі PURL. Нідерланди – серед перших у цій програмі та вже виділили 500 млн доларів на американську зброю для України, а також фінансують закупівлю дронів. На черзі проєкти зі спільного виробництва. І це дуже важливо для нашого захисту від російської агресії", - повідомив Зеленський.
Володимир Зеленський додав, що Нідерланди з самого початку повномасштабної війни допомагали Україні, українським родинам і українським військовим.
"І я вдячний за таку постійну підтримку", - підсумував Президент.
Доповнення
Володимир Зеленський заявив, що кремль робитиме все, щоб зустріч із путіним не відбулася. росія може пропонувати новий рівень перемовин для затягування зустрічі лідерів.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак та Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зустрілися зі Стівом Віткоффом. Він є спеціальним представником президента США Дональда Трампа.