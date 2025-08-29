$41.260.06
Эксклюзив
14:32 • 11486 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 44649 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 46013 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 32835 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 48499 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 38736 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 65938 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 69220 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 66047 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 161093 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Зеленский обсудил евроинтеграцию Украины с руководителем альянса зеленых и лейбористов в парламенте Нидерландов

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером нидерландских партий Франсом Тиммермансом. Обсуждались оборонная поддержка, дипломатия, гарантии безопасности и будущее Украины в ЕС.

Зеленский обсудил евроинтеграцию Украины с руководителем альянса зеленых и лейбористов в парламенте Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с нидерландским политиком Франсом Тиммермансом, с которым обсудил оборонную поддержку Украины, дипломатию и гарантии безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Детали

"Встретился с Франсом Тиммермансом, лидером альянса двух партий – зеленых и лейбористов – в Нидерландах. Говорили об оборонной поддержке Украины, дипломатии, гарантиях безопасности и о нашем будущем в Евросоюзе", - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что украинцы ценят готовность Нидерландов продолжать поддержку их государства.

"Хочу отметить и участие Нидерландов в программе PURL. Нидерланды – среди первых в этой программе и уже выделили 500 млн долларов на американское оружие для Украины, а также финансируют закупку дронов. На очереди проекты по совместному производству. И это очень важно для нашей защиты от российской агрессии", - сообщил Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что Нидерланды с самого начала полномасштабной войны помогали Украине, украинским семьям и украинским военным.

"И я благодарен за такую постоянную поддержку", - подытожил Президент.

Дополнение

Владимир Зеленский заявил, что кремль будет делать все, чтобы встреча с путиным не состоялась. россия может предлагать новый уровень переговоров для затягивания встречи лидеров.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак и Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица встретились со Стивом Виткоффом. Он является специальным представителем президента США Дональда Трампа.

Павел Зинченко

