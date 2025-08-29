Зеленский обсудил евроинтеграцию Украины с руководителем альянса зеленых и лейбористов в парламенте Нидерландов
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером нидерландских партий Франсом Тиммермансом. Обсуждались оборонная поддержка, дипломатия, гарантии безопасности и будущее Украины в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с нидерландским политиком Франсом Тиммермансом, с которым обсудил оборонную поддержку Украины, дипломатию и гарантии безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.
Детали
"Встретился с Франсом Тиммермансом, лидером альянса двух партий – зеленых и лейбористов – в Нидерландах. Говорили об оборонной поддержке Украины, дипломатии, гарантиях безопасности и о нашем будущем в Евросоюзе", - сообщил Зеленский.
Президент добавил, что украинцы ценят готовность Нидерландов продолжать поддержку их государства.
"Хочу отметить и участие Нидерландов в программе PURL. Нидерланды – среди первых в этой программе и уже выделили 500 млн долларов на американское оружие для Украины, а также финансируют закупку дронов. На очереди проекты по совместному производству. И это очень важно для нашей защиты от российской агрессии", - сообщил Зеленский.
Владимир Зеленский добавил, что Нидерланды с самого начала полномасштабной войны помогали Украине, украинским семьям и украинским военным.
"И я благодарен за такую постоянную поддержку", - подытожил Президент.
Дополнение
Владимир Зеленский заявил, что кремль будет делать все, чтобы встреча с путиным не состоялась. россия может предлагать новый уровень переговоров для затягивания встречи лидеров.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак и Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица встретились со Стивом Виткоффом. Он является специальным представителем президента США Дональда Трампа.