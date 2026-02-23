Зеленський обговорив із маршалком Сейму Польщі євроінтеграцію та енергопідтримку України

$43.270.01
50.920.00
ukenru
17:51 • 4082 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
17:38 • 7924 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 7460 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
17:17 • 7922 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
15:53 • 10037 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 10734 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 10489 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 11940 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 39524 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 44649 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
4м/с
97%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський: "Я не диктатор і не розпочинав війну"23 лютого, 09:49 • 8266 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 27150 перегляди
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo23 лютого, 11:50 • 37073 перегляди
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto23 лютого, 13:28 • 23961 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 16127 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 16227 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 39531 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 44653 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 138125 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 147394 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Словаччина
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Миколаїв
Реклама
УНН Lite
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo16:51 • 2628 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 27220 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 62445 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 67727 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 67797 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Starlink
Техніка
Опалення

Зеленський обговорив із маршалком Сейму Польщі євроінтеграцію та енергопідтримку України

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим. Обговорювалися інтеграція України до ЄС, оборонна підтримка та енергетична безпека.

Зеленський обговорив із маршалком Сейму Польщі євроінтеграцію та енергопідтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим. Обговорили інтеграцію України до Європейського Союзу, окрему увагу приділили оборонній підтримці України, передає УНН із посиланням на ОП.

"Дуже приємно, що ви приїхали напередодні роковин початку повномасштабного вторгнення. Ви приїхали підтримати Україну, українців", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що візит маршалка Сейму свідчить про тісні відносини між Україною та Польщею і парламентами обох країн.

Україна зацікавлена у спільному виробництві дронів і ракет з Польщею - Зеленський20.12.25, 09:40 • 12941 перегляд

Зеленський і Чажастий обговорили інтеграцію України до Європейського Союзу. Маршалок Сейму Польщі наголосив, що підтримує незалежність України та вступ нашої держави до Євросоюзу.

"Ми не уявляємо вільної Польщі без вільної України. Ми приїхали сказати, що зробимо все, щоб Україна увійшла якомога скоріше у Європейський Союз", – зазначив він.

Україна пропонує Польщі дрони в обмін на літаки МіГ: що сказав Зеленський05.02.26, 15:45 • 4442 перегляди

Глава держави поінформував про перебіг переговорів для досягнення достойного миру, зокрема про зустрічі делегацій України, США та росії в Женеві.

Окрему увагу приділили оборонній підтримці України. Президент зауважив, що реалізація спільних проєктів у межах програми SAFE відповідає безпековим інтересам обох країн, і також подякував Польщі за внесок у програму PURL. Крім того, сторони обговорили запуск спільних оборонних виробництв.

Глава держави та маршалок Сейму Польщі говорили й про енергетичну безпеку та підготовку до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка в червні відбудеться в Гданську.

Зеленський у Вільнюсі обговорив енергетичну підтримку та ППО з лідерами Литви і Польщі25.01.26, 23:59 • 11427 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Женева
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща