Зеленский обсудил с маршалом Сейма Польши евроинтеграцию и энергоподдержку Украины

$43.270.01
50.920.00
ukenru
17:51 • 5120 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
17:38 • 10012 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
17:34 • 9210 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
17:17 • 9648 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
15:53 • 10601 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29 • 10995 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58 • 10676 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29 • 12044 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 39974 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 44991 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
93%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия, похоже, изменила цели ударов во время массированной атаки на выходных - ISW23 февраля, 10:00 • 5362 просмотра
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительстваVideo23 февраля, 11:50 • 37528 просмотра
Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знатьPhoto23 февраля, 13:28 • 24446 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 16906 просмотра
Зеленский отреагировал на резонансное интервью Залужного и заявил, что не будет обсуждать детали14:35 • 4634 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 16937 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 39977 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 44994 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 138437 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 147698 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Антониу Кошта
Виктор Орбан
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Словакия
Венгрия
Соединённые Штаты
Николаев
Реклама
УНН Lite
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo16:51 • 2952 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 62670 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 67872 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 67924 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 66296 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк
Техника
Отопление

Зеленский обсудил с маршалом Сейма Польши евроинтеграцию и энергоподдержку Украины

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с маршалом Сейма Польши Влодзимежем Чажастым. Обсуждались интеграция Украины в ЕС, оборонная поддержка и энергетическая безопасность.

Зеленский обсудил с маршалом Сейма Польши евроинтеграцию и энергоподдержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с маршалом Сейма Польши Влодзимежем Чажастым. Обсудили интеграцию Украины в Европейский Союз, особое внимание уделили оборонной поддержке Украины, передает УНН со ссылкой на ОП.

"Очень приятно, что вы приехали накануне годовщины начала полномасштабного вторжения. Вы приехали поддержать Украину, украинцев", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что визит маршала Сейма свидетельствует о тесных отношениях между Украиной и Польшей и парламентами обеих стран.

Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей - Зеленский20.12.25, 09:40 • 12941 просмотр

Зеленский и Чажастый обсудили интеграцию Украины в Европейский Союз. Маршал Сейма Польши подчеркнул, что поддерживает независимость Украины и вступление нашего государства в Евросоюз.

"Мы не представляем свободной Польши без свободной Украины. Мы приехали сказать, что сделаем все, чтобы Украина вошла как можно скорее в Европейский Союз", – отметил он.

Украина предлагает Польше дроны в обмен на самолеты МиГ: что сказал Зеленский05.02.26, 15:45 • 4443 просмотра

Глава государства проинформировал о ходе переговоров для достижения достойного мира, в частности о встречах делегаций Украины, США и России в Женеве.

Особое внимание уделили оборонной поддержке Украины. Президент отметил, что реализация совместных проектов в рамках программы SAFE отвечает интересам безопасности обеих стран, и также поблагодарил Польшу за вклад в программу PURL. Кроме того, стороны обсудили запуск совместных оборонных производств.

Глава государства и маршал Сейма Польши говорили и об энергетической безопасности и подготовке к международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая в июне состоится в Гданьске.

Зеленский в Вильнюсе обсудил энергетическую поддержку и ПВО с лидерами Литвы и Польши25.01.26, 23:59 • 11427 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Женева
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша