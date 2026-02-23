Зеленский обсудил с маршалом Сейма Польши евроинтеграцию и энергоподдержку Украины
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с маршалом Сейма Польши Влодзимежем Чажастым. Обсуждались интеграция Украины в ЕС, оборонная поддержка и энергетическая безопасность.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с маршалом Сейма Польши Влодзимежем Чажастым. Обсудили интеграцию Украины в Европейский Союз, особое внимание уделили оборонной поддержке Украины, передает УНН со ссылкой на ОП.
"Очень приятно, что вы приехали накануне годовщины начала полномасштабного вторжения. Вы приехали поддержать Украину, украинцев", – отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что визит маршала Сейма свидетельствует о тесных отношениях между Украиной и Польшей и парламентами обеих стран.
Зеленский и Чажастый обсудили интеграцию Украины в Европейский Союз. Маршал Сейма Польши подчеркнул, что поддерживает независимость Украины и вступление нашего государства в Евросоюз.
"Мы не представляем свободной Польши без свободной Украины. Мы приехали сказать, что сделаем все, чтобы Украина вошла как можно скорее в Европейский Союз", – отметил он.
Глава государства проинформировал о ходе переговоров для достижения достойного мира, в частности о встречах делегаций Украины, США и России в Женеве.
Особое внимание уделили оборонной поддержке Украины. Президент отметил, что реализация совместных проектов в рамках программы SAFE отвечает интересам безопасности обеих стран, и также поблагодарил Польшу за вклад в программу PURL. Кроме того, стороны обсудили запуск совместных оборонных производств.
Глава государства и маршал Сейма Польши говорили и об энергетической безопасности и подготовке к международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая в июне состоится в Гданьске.
