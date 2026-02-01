$42.850.00
1 лютого, 12:49 • 4302 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 10183 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 27210 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 19104 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 29136 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 24383 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 41885 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 58843 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 38073 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 35493 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Зеленський назвав російський удар по автобусу із шахтарями злочином

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський удар по автобусу на Дніпропетровщині є злочином.

Зеленський назвав російський удар по автобусу із шахтарями злочином

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російській удар по автобусу на Дніпровщині – це злочин, передає УНН.

Сьогоднішній російській удар по автобусу на Дніпровщині – це злочин, злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме росія несе відповідальність за ескалацію. Зло повинно зупинитись. Дякую кожному у світі, хто з Україною! 

- сказав Зеленський.

Атака рф на автобус із шахтарями: кількість жертв зросла до 16 - Кулеба01.02.26, 20:56 • 594 перегляди

Нагадаємо

У Павлоградському районі Дніпропетровщини ворожий безпілотник влучив поблизу службового автобуса одного з підприємств. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 7 постраждали.

Згодом у ДТЕК повідомили, що кількість жертв зросла до 15.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна