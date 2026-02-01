Зеленський назвав російський удар по автобусу із шахтарями злочином
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський удар по автобусу на Дніпропетровщині є злочином.
Сьогоднішній російській удар по автобусу на Дніпровщині – це злочин, злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме росія несе відповідальність за ескалацію. Зло повинно зупинитись. Дякую кожному у світі, хто з Україною!
У Павлоградському районі Дніпропетровщини ворожий безпілотник влучив поблизу службового автобуса одного з підприємств. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 7 постраждали.
Згодом у ДТЕК повідомили, що кількість жертв зросла до 15.