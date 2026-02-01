Зеленский назвал российский удар по автобусу с шахтерами преступлением
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский удар по автобусу в Днепропетровской области является преступлением.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский удар по автобусу на Днепропетровщине – это преступление, передает УНН.
Сегодняшний российский удар по автобусу на Днепропетровщине – это преступление, преступление показательное, которое еще раз демонстрирует, что именно россия несет ответственность за эскалацию. Зло должно остановиться. Спасибо каждому в мире, кто с Украиной!
Напомним
В Павлоградском районе Днепропетровщины вражеский беспилотник попал вблизи служебного автобуса одного из предприятий. По предварительной информации, в результате атаки погибли 12 человек, еще 7 пострадали.
Впоследствии в ДТЭК сообщили, что число жертв возросло до 15.