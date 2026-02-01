$42.850.00
1 февраля, 12:49
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
Зеленский назвал российский удар по автобусу с шахтерами преступлением

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский удар по автобусу в Днепропетровской области является преступлением.

Зеленский назвал российский удар по автобусу с шахтерами преступлением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский удар по автобусу на Днепропетровщине – это преступление, передает УНН.

Сегодняшний российский удар по автобусу на Днепропетровщине – это преступление, преступление показательное, которое еще раз демонстрирует, что именно россия несет ответственность за эскалацию. Зло должно остановиться. Спасибо каждому в мире, кто с Украиной! 

- сказал Зеленский.

Атака рф на автобус с шахтерами: число жертв возросло до 16 – Кулеба01.02.26, 20:56 • 770 просмотров

Напомним

В Павлоградском районе Днепропетровщины вражеский беспилотник попал вблизи служебного автобуса одного из предприятий. По предварительной информации, в результате атаки погибли 12 человек, еще 7 пострадали.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что число жертв возросло до 15.

Антонина Туманова

