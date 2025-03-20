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Зеленський на наступному тижні відвідає Францію

Київ • УНН

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Володимир Зеленський повідомив про візит до Франції наступного тижня для зустрічей щодо військового контингенту. Він зазначив, що є різні бачення щодо його розміщення в Україні.

Зеленський на наступному тижні відвідає Францію

Президент Володимир Зеленський на наступному тижні планує відвідати Францію. Про це він повідомив під час Zoom-брифінгу, передає кореспондент УНН

Зеленський повідомив, що наразі є різне бачення щодо військового контингенту для України, адже є країни, які готові надати його у разі повторної агресії з боку рф, є, які згодні розташовувати на кордоні, а є, які хочуть лише на морі або в центральних великих містах. Тому потрібно відпрацювати загальне бачення.

Наприклад, наш військовий склад полетів і завтра (сьогодні, 20 березня – ред.) буде в Лондоні й буде зустріч технічна. Після цієї зустрічі на наступному тижні я буду у Франції, і у нас буде кілька зустрічей, тому що є країни, які готові, а є ті, які готові не комплексно. Тому буде різне коло країн, і ми будемо з різними зустрічатися

- розповів Зеленський.

Військовий контингент: які країни готові відправляти військових в Україну та за яких умов10.03.25, 17:15 • 159596 переглядiв

 Доповнення

 глава мзс рф сергій лавров заявив, що росія не збирається погоджуватися на введення іноземного контингенту в Україну. За його словами, для такого рішення нібито "потрібна згода сторін", а росія вважає неприйнятною участь військових контингентів країн, які називають росію супротивником.

  Президент України Володимир Зеленський заявив, що заяви росії щодо розміщення військового контингенту в Україні є дуже поганим сигналом, проте це не справа російського диктатора володимира путіна вирішувати щось щодо безпеки України та Європи. 

Анна Мурашко

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