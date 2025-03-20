Зеленський про військовий контингент: наразі є різне бачення

Наразі є різне бачення щодо військового контингенту для України, адже є країни, які готові надати його у разі повторної агресії з боку рф, є, які згодні розташовувати на кордоні, а є, які хочуть лише на морі або в центральних великих містах. Тому потрібно відпрацювати загальне бачення. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу, передає кореспондент УНН.

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"Що стосується чисельності, то вона й буде звучати різна поки що, тому що є різне бачення. Воно залежить від багатьох речей. Передусім є країни, які готові давати контингент, є країни, які готові у разі повторної агресії дати контингент. Є країни, які готові розташовувати контингент в Україні, а є які готові розташовувати на кордоні. Є ті, які готові в місцях небезпечних, є ті, які готові тільки, наприклад, на морі або в центральних великих містах України", - пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що тому потрібно відпрацювати загальне бачення.

"На мапі у нас повинні з'явитися конкретні країни з конкретною кількістю в місцях, де вони готові. Потім відповідно в діалозі ми будем робити все, щоб з ними знайти місця, де вони готові, а де це ще й потрібно. У будь-якому випадку – це потрібно й це плюс", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні буде технічна зустріч української сторони в Лондоні, а на наступному тижні Зеленський відвідає Францію.

"Наприклад, наш військовий склад полетів і завтра (сьогодні, 20 березня – ред.) буде в Лондоні й буде зустріч технічна. Після цієї зустрічі на наступному тижні я буду у Франції, і у нас буде кілька зустрічей, тому що є країни, які готові, а є ті, які готові не комплексно. Тому буде різне коло країн, і ми будемо з різними зустрічатися", - зазначив Зеленський.

Окрім того, Президент наголосив, що все залежить також від того, що будуть готові робити США.

"Тобто ми сьогодні знаходимося саме в такому напрямку, він дуже узагальнений, і все це залежить від того, а що в цій інфраструктурі готові будуть робити США й президент Трамп. Це важливо, це впливає також на кількість країн, які готові бути присутніми у нас. Це дуже впливає й не тільки на кількість країн, але й на кількісний склад тієї чи іншої країни. Зі США в тому, чи іншому форматі країн може бути більш ширше представництво", - розповів Зеленський.

Військовий контингент: які країни готові відправляти військових в Україну та за яких умов

Доповнення

глава мзс рф сергій лавров заявив, що росія не збирається погоджуватися на введення іноземного контингенту в Україну. За його словами, для такого рішення нібито "потрібна згода сторін", а росія вважає неприйнятною участь військових контингентів країн, які називають росію супротивником.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що заяви росії щодо розміщення військового контингенту в Україні є дуже поганим сигналом, проте це не справа російського диктатора володимира путіна вирішувати щось щодо безпеки України та Європи.