Зеленський про військовий контингент: наразі є різне бачення

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31691 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 50204 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 54249 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 59513 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 71437 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 58500 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57229 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 122530 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82356 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 228627 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
67%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24250 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 14669 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21071 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 19860 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 21041 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 90948 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 122531 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 228627 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 405216 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397365 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11772 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 19872 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21081 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 24260 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75775 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Зеленський про військовий контингент: наразі є різне бачення

Київ • УНН

 • 11388 перегляди

Зеленський заявив про готовність різних країн надати військовий контингент Україні у разі агресії РФ, але бачення розміщення відрізняються. Потрібно виробити спільну стратегію з урахуванням позиції США.

Зеленський про військовий контингент: наразі є різне бачення

Наразі є різне бачення щодо військового контингенту для України, адже є країни, які готові надати його у разі повторної агресії з боку рф, є, які згодні розташовувати на кордоні, а є, які хочуть лише на морі або в центральних великих містах. Тому потрібно відпрацювати загальне бачення. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Що стосується чисельності, то вона й буде звучати різна поки що, тому що є різне бачення. Воно залежить від багатьох речей. Передусім є країни, які готові давати контингент, є країни, які готові у разі повторної агресії дати контингент. Є країни, які готові розташовувати контингент в Україні, а є які готові розташовувати на кордоні. Є ті, які готові в місцях небезпечних, є ті, які готові тільки, наприклад, на морі або в центральних великих містах України", - пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що тому потрібно відпрацювати загальне бачення.

"На мапі у нас повинні з'явитися конкретні країни з конкретною кількістю в місцях, де вони готові. Потім відповідно в діалозі ми будем робити все, щоб з ними знайти місця, де вони готові, а де це ще й потрібно. У будь-якому випадку – це потрібно й це плюс", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні буде технічна зустріч української сторони в Лондоні, а на наступному тижні Зеленський відвідає Францію.

"Наприклад, наш військовий склад полетів і завтра (сьогодні, 20 березня – ред.) буде в Лондоні й буде зустріч технічна. Після цієї зустрічі на наступному тижні я буду у Франції, і у нас буде кілька зустрічей, тому що є країни, які готові, а є ті, які готові не комплексно. Тому буде різне коло країн, і ми будемо з різними зустрічатися", - зазначив Зеленський.

Окрім того, Президент наголосив, що все залежить також від того, що будуть готові робити США.

"Тобто ми сьогодні знаходимося саме в такому напрямку, він дуже узагальнений, і все це залежить від того, а що в цій інфраструктурі готові будуть робити США й президент Трамп. Це важливо, це впливає також на кількість країн, які готові бути присутніми у нас. Це дуже впливає й не тільки на кількість країн, але й на кількісний склад тієї чи іншої країни. Зі США в тому, чи іншому форматі країн може бути більш ширше представництво", - розповів Зеленський.

Військовий контингент: які країни готові відправляти військових в Україну та за яких умов10.03.25, 17:15 • 159596 переглядiв

Доповнення

глава мзс рф сергій лавров заявив, що росія не збирається погоджуватися на введення іноземного контингенту в Україну. За його словами, для такого рішення нібито "потрібна згода сторін", а росія вважає неприйнятною участь військових контингентів країн, які називають росію супротивником.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заяви росії щодо розміщення військового контингенту в Україні є дуже поганим сигналом, проте це не справа російського диктатора володимира путіна вирішувати щось щодо безпеки України та Європи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Франція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Лондон
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,669.39