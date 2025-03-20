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Зеленский о военном контингенте: пока есть разное видение

Киев • УНН

 • 11385 просмотра

Зеленский заявил о готовности разных стран предоставить военный контингент Украине в случае агрессии РФ, но видения размещения отличаются. Нужно выработать общую стратегию с учетом позиции США.

Зеленский о военном контингенте: пока есть разное видение

В настоящее время есть разное видение относительно военного контингента для Украины, ведь есть страны, которые готовы предоставить его в случае повторной агрессии со стороны рф, есть, которые согласны располагаться на границе, а есть, которые хотят только на море или в центральных крупных городах. Поэтому нужно отработать общее видение. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время Zoom-брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

"Что касается численности, то она и будет звучать разная пока, потому что есть разное видение. Оно зависит от многих вещей. Прежде всего есть страны, которые готовы давать контингент, есть страны, которые готовы в случае повторной агрессии дать контингент. Есть страны, которые готовы располагать контингент в Украине, а есть, которые готовы располагать на границе. Есть те, которые готовы в местах опасных, есть те, которые готовы только, например, на море или в центральных крупных городах Украины", - пояснил Зеленский.

Президент отметил, что поэтому нужно отработать общее видение.

"На карте у нас должны появиться конкретные страны с конкретным количеством в местах, где они готовы. Потом соответственно в диалоге мы будем делать все, чтобы с ними найти места, где они готовы, а где это еще и нужно. В любом случае – это нужно и это плюс", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня будет техническая встреча украинской стороны в Лондоне, а на следующей неделе Зеленский посетит Францию.

"Например, наш военный состав полетел и завтра (сегодня, 20 марта – ред.) будет в Лондоне и будет встреча техническая. После этой встречи на следующей неделе я буду во Франции, и у нас будет несколько встреч, потому что есть страны, которые готовы, а есть те, которые готовы не комплексно. Поэтому будет разный круг стран, и мы будем с разными встречаться", - отметил Зеленский.

Кроме того, Президент подчеркнул, что все зависит также от того, что будут готовы делать США.

"То есть мы сегодня находимся именно в таком направлении, он очень обобщенный, и все это зависит от того, а что в этой инфраструктуре готовы будут делать США и президент Трамп. Это важно, это влияет также на количество стран, которые готовы присутствовать у нас. Это очень влияет и не только на количество стран, но и на количественный состав той или иной страны. С США в том или ином формате стран может быть более широкое представительство", - рассказал Зеленский.

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях10.03.25, 17:15 • 159586 просмотров

Дополнение

глава мид рф сергей лавров заявил, что россия не собирается соглашаться на введение иностранного контингента в Украину. По его словам, для такого решения якобы "нужно согласие сторон", а россия считает неприемлемым участие военных контингентов стран, которые называют россию противником.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления россии относительно размещения военного контингента в Украине являются очень плохим сигналом, однако это не дело российского диктатора владимира путина решать что-то относительно безопасности Украины и Европы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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