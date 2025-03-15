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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Це не справа путіна вирішувати щось щодо безпеки України та Європи: Зеленський про розміщення військового контингенту

Київ • УНН

 • 19493 перегляди

Зеленський заявив, що росія не має права вирішувати питання безпеки України та Європи. Він наголосив, що розміщення контингенту в Україні – це гарантія миру.

Це не справа путіна вирішувати щось щодо безпеки України та Європи: Зеленський про розміщення військового контингенту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заяви росії щодо розміщення військового контингенту в Україні є дуже поганим сигналом, проте це не справа російського диктатора володимира путіна вирішувати щось щодо безпеки України та Європи. Про це Зеленський заявив за підсумками зустрічі "коаліції охочих", передає УНН.

Це дуже поганий сигнал – зважаючи на думку росії щодо контингенту. Контингент має бути дислокований на українській землі. Це гарантія безпеки для України і гарантія безпеки для Європи. Якщо путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію росії - це його справа. Але це не його справа вирішувати щось щодо безпеки України та Європи

- сказав Зеленський.

Зеленський: путін бреше про складність припинення вогню та ситуацію на фронті15.03.25, 15:30 • 14602 перегляди

Він додав, що багато років путін бреше світові, стверджуючи, що він не провокував і не затягував цю війну, але зараз, із ситуацією з припиненням вогню, все зрозуміло.

Хто ставить непотрібні умови, які все ускладнюють і затягують – ось справжня причина війни. путін це робить. Шлях до миру має початися безумовно. Якщо росія цього не хоче, то необхідно чинити сильний тиск, доки вона цього не захоче. москва розуміє одну мову. Я прошу вас поговорити з США, з президентом Трампом, щоб допомогти швидше встановити мир. Це може статися шляхом повних санкцій, сильного тиску та примусу росії до миру. Мир можливий. Це можливо, коли ми всі разом працюємо – за мир, за гарантії безпеки, за те, щоб агресор нічого не отримав від цієї війни 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з партнерами України заявив про необхідність визначити чітку позицію щодо гарантій безпеки, які стануть ключем до надійного та тривалого миру.

Павло Башинський

Павло Башинський

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