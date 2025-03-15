Это не дело путина решать что-либо относительно безопасности Украины и Европы: Зеленский о размещении военного контингента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления россии о размещении военного контингента в Украине являются очень плохим сигналом, однако это не дело российского диктатора владимира путина решать что-либо по безопасности Украины и Европы. Об этом Зеленский заявил по итогам встречи "коалиции желающих", передает УНН.

Это очень плохой сигнал – учитывая мнение россии относительно контингента. Контингент должен быть дислоцирован на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и гарантия безопасности для Европы. Если путин хочет ввести какой-то иностранный контингент на территорию россии - это его дело. Но это не его дело решать что-либо по безопасности Украины и Европы

Зеленский: путин врет о сложности прекращения огня и ситуации на фронте

Он добавил, что много лет путин врет миру, утверждая, что он не провоцировал и не затягивал эту войну, но сейчас, с ситуацией с прекращением огня, все понятно.

Кто ставит ненужные условия, которые все усложняют и затягивают – вот настоящая причина войны. путин это делает. Путь к миру должен начаться безусловно. Если россия этого не хочет, то необходимо оказывать сильное давление, пока она этого не захочет. москва понимает один язык. Я прошу вас поговорить с США, с президентом Трампом, чтобы помочь быстрее установить мир. Это может произойти путем полных санкций, сильного давления и принуждения россии к миру. Мир возможен. Это возможно, когда мы все вместе работаем – за мир, за гарантии безопасности, за то, чтобы агрессор ничего не получил от этой войны