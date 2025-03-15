Это не дело путина решать что-либо относительно безопасности Украины и Европы: Зеленский о размещении военного контингента

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16493 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30522 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65658 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214962 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123321 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392393 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311258 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213882 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244294 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255156 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23451 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46142 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132712 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15446 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14765 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132754 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214963 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392393 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254656 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311258 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3418 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14788 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46173 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72218 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57293 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Это не дело путина решать что-либо относительно безопасности Украины и Европы: Зеленский о размещении военного контингента

Киев • УНН

 • 19485 просмотра

Зеленский заявил, что россия не имеет права решать вопросы безопасности Украины и Европы. Он подчеркнул, что размещение контингента в Украине – это гарантия мира.

Это не дело путина решать что-либо относительно безопасности Украины и Европы: Зеленский о размещении военного контингента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления россии о размещении военного контингента в Украине являются очень плохим сигналом, однако это не дело российского диктатора владимира путина решать что-либо по безопасности Украины и Европы. Об этом Зеленский заявил по итогам встречи "коалиции желающих", передает УНН.

Это очень плохой сигнал – учитывая мнение россии относительно контингента. Контингент должен быть дислоцирован на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и гарантия безопасности для Европы. Если путин хочет ввести какой-то иностранный контингент на территорию россии - это его дело. Но это не его дело решать что-либо по безопасности Украины и Европы

- сказал Зеленский.

Зеленский: путин врет о сложности прекращения огня и ситуации на фронте15.03.25, 15:30 • 14601 просмотр

Он добавил, что много лет путин врет миру, утверждая, что он не провоцировал и не затягивал эту войну, но сейчас, с ситуацией с прекращением огня, все понятно.

Кто ставит ненужные условия, которые все усложняют и затягивают – вот настоящая причина войны. путин это делает. Путь к миру должен начаться безусловно. Если россия этого не хочет, то необходимо оказывать сильное давление, пока она этого не захочет. москва понимает один язык. Я прошу вас поговорить с США, с президентом Трампом, чтобы помочь быстрее установить мир. Это может произойти путем полных санкций, сильного давления и принуждения россии к миру. Мир возможен. Это возможно, когда мы все вместе работаем – за мир, за гарантии безопасности, за то, чтобы агрессор ничего не получил от этой войны 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с партнерами Украины заявил о необходимости определить четкую позицию по гарантиям безопасности, которые станут ключом к надежному и длительному миру.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77