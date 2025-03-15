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Зеленский: путин врет о сложности прекращения огня и ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 14601 просмотра

Президент Зеленский заявил, что путин врет о невозможности контроля прекращения огня и ситуации в Курской области. Для остановки войны нужно активное давление на рф, а не разговоры.

Зеленский: путин врет о сложности прекращения огня и ситуации на фронте

Российский диктатор владимир путин лжет о том, что прекращение огня якобы слишком сложное, однако на самом деле все можно контролировать. Война продолжается уже три года, и чтобы остановить ее, нужен активный нажим, а не разговоры, в частности и санкции против россии, которые нужно не только сохранять, но и постоянно усиливать. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи "коалиции желающих", передает УНН.

путин врет всем о ситуации на месте, особенно о том, что происходит в Курской области, где продолжают свои операции наши украинские силы. Наши войска также стабилизировали ситуацию на фронте в Донецкой области, а именно в Покровске. путин также врет о том, что прекращение огня якобы слишком сложное. На самом деле все можно контролировать, и мы это обсуждали с американцами. правда в том, что путин уже почти неделю затягивал войну после переговоров в Джидде. И он будет продолжать это тянуть 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что война продолжается уже три года, и чтобы остановить ее, нужно активное давление, а не разговоры.

Давление на россию. Нужны решительные меры, чтобы сделать даже первые шаги к прекращению войны. Это включает санкции против россии, которые нужно не только сохранять, но и постоянно усиливать. Я прошу вас сделать эти шаги и работать с вашими партнерами над этим 

- добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с партнерами Украины заявил о необходимости определить четкую позицию по гарантиям безопасности, которые станут ключом к надежному и длительному миру.

Павел Башинский

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